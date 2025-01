Welche Trends und Innovationen erwarten uns 2025? Wie treiben KI, Social-Plattformen und Datenschutz die Branche voran? Branchenexpert:innen teilen ihre Perspektiven mit uns – von neuen KI-Tools bis zu nachhaltigem Marketing.

Willkommen im Jahr 2025! Nach einem turbulenten 2024 mit bahnbrechenden Entwicklungen in KI, Social Media und Datenschutz stellt sich die Branche auf eine noch dynamischere Zukunft ein.

TikTok erlebte beispielsweise ein Jahr voller kreativer Trends, doch die Plattform steht möglicherweise vor einer ungewissen Zukunft: Ein drohendes US-Verbot wirft Fragen über Datenschutz, geopolitische Spannungen und die digitale Souveränität auf. Sollte es tatsächlich zu Einschränkungen kommen, könnten Alternativen wie YouTube Shorts oder Instagram Reels in den USA sogar noch weiter an Bedeutung gewinnen. Google führte mit seinem KI-Modell Gemini neue Funktionen ein, die die Suche noch interaktiver und individueller gestalten. Und schließlich entwickelte sich Threads zu einer ernstzunehmenden Alternative zu X und ließ die Konkurrenz wie Bluesky mit einem immensen Nutzer:innwachstum deutlich hinter sich. Zu guter Letzt stellte OpenAI im Dezember noch das neue Abonnementmodell ChatGPT Pro und sogar ein neues Modell nach o1, o3, vor.

Diese Entwicklungen zeigen, wie rasant sich die digitale Welt im Jahr 2024 verändert hat – mit Innovationen, die sowohl Unternehmen als auch Nutzer:innen nachhaltig geprägt haben. Doch mit dem Beginn von 2025 richtet sich der Blick nach vorn: Welche Fortschritte und Trends werden die digitale Landschaft in den kommenden Monaten bestimmen? Wir von OnlineMarketing.de haben Branchenexpert:innen befragt, welche Entwicklungen in diesem Jahr besonders im Fokus stehen werden. Die Antwort ist eindeutig: KI ist allgegenwärtig – und sie verändert alles.

© TikTok via Canva

Branchenexpert:innen über die Rolle von KI in 2025

KI ist längst mehr als ein Buzzword – sie wird zum Motor kreativer, effizienter und hyperpersonalisierter Marketing-Strategien. Unternehmen, die 2025 auf KI-gestützte Prozesse setzen, sichern sich einen entscheidenden Vorsprung. Branchenexpert:innen beleuchten die zentralen Entwicklungen:

Guillaume Vaslin, Gründer von ENNO Studio, beschreibt KI als Motor für ein inklusives und effizientes Design:

KI revolutioniert Design durch automatisierte Prozesse und personalisierte Nutzererlebnisse, was Kreativität und Effizienz fördert. Barrierefreiheit wird gesetzlich und gesellschaftlich unverzichtbar, erfordert aber neue, inklusivere Designansätze für Technologie und Nutzerbedürfnisse.

Auch Alexander de Lukowicz von 27KM erkennt die Kraft der Symbiose zwischen Mensch und Maschine:

2025 wird KI als Werkzeug Workflow und Postproduktion revolutionieren, ohne die menschliche Kreativität zu ersetzen. Die Symbiose aus Mensch und KI schafft Raum für mutigere, tiefgründigere Ideen und Kampagnen.

Lena Bohnenkamp-Galla, CDO der ieQ-Network AG, zeigt die Bedeutung von ChatGPT auf:

Mit der Weiterentwicklung von ChatGPT werden 2025 immer häufiger individuelle Prompts und Tools auftreten, die alltägliche Aufgaben wie Social-Media-Posts, Webseitenanalysen und mehr effizienter gestalten.

Schließlich zeigt Frederick Himperich, CEO von Traffective, das volle Potenzial für das Programmatic Advertising:

Auch in 2025 wird das Thema Künstliche Intelligenz dominieren. KI hat das Potenzial, das gesamte Programmatic-Ökosystem zu transformieren. Sie wird nicht nur die Google-Suche revolutionieren, sondern auch den kreativen Sektor neu gestalten und präzise Kontext- und Umfeldbestimmungen ohne Cookies ermöglichen. Der Einfluss auf die gesamte Kreativleistung ist enorm – Textkreation und Bildgenerierung werden stark maschinell unterstützt. So können Kreative einerseits ein Vielfaches an Produktivität erreichen, andererseits werden Agenturen aber auch weniger Ressourcen benötigen. Durch die Echtzeit-Analyse von Werbeumgebung und Nutzerverhalten wird KI ebenfalls in der Lage sein, die Zielgruppenansprachen im Programmatic Advertising zu optimieren und personalisierte, interaktive Nutzererlebnisse zu schaffen – mit einer erheblichen Steigerung des Engagements der Audience. Das Outcome: effektive Kampagnen und effizienter Budgeteinsatz.

© Google via Canva

Während KI als Motor für Effizienz, Kreativität und Automatisierung im Marketing immer unverzichtbarer wird, bringt ihre wachsende Rolle auch neue Herausforderungen mit sich. Besonders im Spannungsfeld zwischen personalisierten Nutzer:innenerlebnissen und strengeren Datenschutzanforderungen müssen Unternehmen 2025 den richtigen Balanceakt finden. Denn je smarter KI die Zielgruppenansprache gestaltet, desto sensibler wird die Frage: Wie viel Personalisierung ist möglich, ohne das Vertrauen der Konsument:innen zu gefährden?

Datenschutz vs. Personalisierung: Der Balanceakt 2025

Während Kund:innen von Marken eine nahtlose, individuelle Ansprache erwarten, stehen Unternehmen vor einer großen Herausforderung: Wie lassen sich diese Erwartungen erfüllen, ohne dabei den wachsenden Anforderungen an Datenschutz und Transparenz zu widersprechen? Branchenexpert:innen zeigen auf, wie datengetriebenes Marketing zum Balanceakt zwischen Präzision und Privatsphäre wird.

Nicole Lundgren, Director Marketing bei SumUp, bringt die neue Realität auf den Punkt:

2025 wird im Bereich Marketing auf hochgradig personalisierte und authentische Erlebnisse gesetzt werden, die Daten- und KI-basiert sind. Die Konsumenten werden mehr denn je von Marken erwarten, dass sie ihre Werte widerspiegeln und gleichzeitig ihre Privatsphäre respektieren. Tools wie Conversational AI werden zudem die Art und Weise verändern, wie wir miteinander interagieren, während strengere Datenschutzbestimmungen uns zu noch mehr Kreativität anregen werden.

Matthias Postel, CEO von iCompetence, spricht von der Hyperpersonalisierung in Zeiten des Cookie Exits:

2025 trifft der Datenmangel, der nicht zuletzt durch das Cookie-Aus entstanden ist, auf den durch die Versprechen der KI gestiegenen Anspruch an Personalisierung. Dieser muss im Idealfall auf das einzelne Individuum runtergebrochen werden (Stichwort Hyperpersonalisierung). Es geht jetzt nicht mehr darum, KI einzuführen, es geht darum, sie so präzise nutzbar zu machen, dass sie mit wenigen, möglichst genauen Daten gute Ergebnisse erzielen kann. 2025 beginnt die Feinarbeit.

Stephan Jäckel, Geschäftsführer von emetriq, zeigt, wie Technologie Nachhaltigkeit und Datenschutz verbindet:

Im kommenden Jahr wird sich unsere Industrie weiter in Richtung nachhaltige Werbewirtschaft bewegen. Ein verantwortungsvoller Umgang mit Daten ist hierbei nicht nur eine Option, sondern ein entscheidendes Schlüsselelement für mehr Transparenz und höchste Qualitätsstandards. Die Werbebranche befindet sich derzeit in einem Paradigmenwechsel, der es unverzichtbar macht, das Vertrauen der Nutzer zu stärken. Die Zukunft liegt aus meiner Sicht daher im Einsatz synthetischer Daten, die sowohl ein präzises Targeting als auch ein hohes Maß an Datenschutz ermöglichen. Sie werden mithilfe von KI künstlich erzeugt und enthalten keine personenbezogenen Informationen. Die Industrie begegnet damit der wachsenden Skepsis der Nutzer hinsichtlich der Verarbeitung ihrer Daten und stärkt gleichzeitig datenethische Standards. Das sind entscheidende Faktoren für die Werbebranche, um langfristig zukunftsfähig zu bleiben.

Die Herausforderung, Datenschutz und personalisierte Werbung in Einklang zu bringen, zwingt Marken dazu, kreativer und strategischer zu agieren. Statt sich allein auf klassische Datenerhebungen zu verlassen, setzen Unternehmen zunehmend auf innovative Werbeformate, die Zielgruppen gezielt und wirkungsvoll ansprechen – ohne dabei in die Privatsphäre der Nutzer:innen einzudringen. Omnichannel-Strategien, DOOH, Video und Audio eröffnen neue Wege, um relevante Botschaften plattformübergreifend und kontextsensitiv zu platzieren.

Innovative Werbeformate: Omnichannel, DOOH, Video und Audio

Werbung war noch nie so vielseitig – und so zielgerichtet. 2025 gehört den Marken, die es schaffen, Inhalte nahtlos über alle Kanäle zu orchestrieren, digitale und physische Welten zu verbinden und ihre Zielgruppen genau dort abzuholen, wo sie sind. Die Zukunft gehört nicht der Masse, sondern der Relevanz und Emotion. Expert:innen zeigen, welche Formate in den kommenden Monaten den Ton angeben werden.

Christian Zimmer, Managing Director bei Teads Deutschland, sieht Omnichannel-Strategien als Gamechanger:

2025 werden digitale Omnichannel-Video-Strategien eine Schlüsselrolle im Marketing einnehmen. Die nahtlose Integration von Werbung über mehrere Kanäle und Geräte hinweg sorgt dafür, dass Marken kohärente Geschichten schaffen, die auf den verschiedenen Bildschirmen sowohl in Lean-Back- als auch Lean-In-Momenten wirken. Jeder Touchpoint wird zur Bühne: Mit einer ausgeklügelten Omnichannel-Video-Strategie eröffnen sich für Marken völlig neue Möglichkeiten, Aufmerksamkeit zu gewinnen und einen bleibenden Erinnerungswert zu schaffen. Diese Entwicklung zeigt: Attention wird zur zentralen Messgröße im Marketing und löst Viewability als wichtigste KPI endgültig ab.

Während Videos online dominieren, zeigt Matthias Pradl, Geschäftsführer von airtango media, wie Digital Out of Home (DOOH) den öffentlichen Raum transformiert:

Digital-out-of-Home wird 2025 zum strategischen Wachstumstreiber – für Unternehmen, die auf Qualität statt Masse setzen. Erfolg bedeutet nicht nur Reichweite, sondern die Fähigkeit, neue Touchpoints zu schaffen, die wirklich zählen: in Socialhubs. Doch Wachstum allein reicht nicht – die nächste Stufe ist emotionale Relevanz. Wer schafft es, die Macht der Technologie mit der Kraft von bewegten, emotionalen Inhalten zu kombinieren? Diese Antwort wird in Zukunft bestimmen, wer gesehen wird – und wer nicht.

Stefan Mölling, CEO von RMS, lenkt den Fokus auf das unterschätzte Potenzial von Audio:

2025 bedeutet ‚Audio First’. Denn neue Möglichkeiten der Ansprache stehen an – u. a. Programmatic Radio. Lineare Radio-Reichweiten können also, wie Digital Audio, über programmatische Kanäle gebucht werden. Damit mündet Audio im richtungsweisenden Marketing-Mix: Innovative Audio-Algorithmen maximieren Wirkung und Effizienz von Kampagnen – durch Kombination von klassischem Radio, Streaming und Podcasts.

Und Phillip Laudien, Managing Director bei Outbrain, setzt auf neue Dynamik durch Vertical Video:

Vertical Video rückt 2025 vermehrt in den Fokus vieler Marketer. Die interaktiven und aufmerksamkeitsstarken Formate werden auch außerhalb der Walled Gardens und GAFA immer häufiger zum Einsatz kommen und Unternehmen zu einer größeren Reichweite verhelfen. Über den Weg ins Open Web wird dieser Ansatz das digitale Marketing nachhaltig beeinflussen.

Doch während innovative Formate die Art der Markenkommunikation revolutionieren, rücken auch die Erwartungen der Konsument:innen in den Fokus. Immer mehr Menschen verlangen nicht nur relevante Inhalte, sondern auch verantwortungsbewusstes Handeln der Unternehmen.

Nachhaltigkeit und Ehtik sind kein Trend – sie sind Pflicht

2025 wird ein Jahr, in dem sich Marketing nicht mehr nur an Performance-Kennzahlen messen lassen kann – Nachhaltigkeit, Transparenz und ethische Verantwortung werden zu unverzichtbaren Erfolgsfaktoren. Datenschutzfreundliche Strategien und synthetische Daten schaffen vor diesem Hintergrund neue Wege, um Nutzer:innenvertrauen zu gewinnen.

Martin Pichler, CSO bei highfivve, erklärt in diesem Kontext:

Angesichts des schrittweisen Verschwindens von Drittanbieter-Cookies werden First-Party-Daten für Unternehmen weiter an Bedeutung gewinnen. Datenschutzfreundliche Ansätze sind dabei unverzichtbar, um das Vertrauen der Verbraucher zu stärken. Damit Werbung den Erwartungen einer zunehmend bewussten Gesellschaft entspricht, rücken zudem Nachhaltigkeit sowie ethische Werte wie Inklusivität und Verantwortung immer stärker in den Mittelpunkt.

Die Zukunft des Marketings – nachhaltig, personalisiert, KI-getrieben

Künstliche Intelligenz ist längst kein experimentelles Werkzeug mehr, sondern ein zentraler Treiber für Effizienz, Personalisierung und datengetriebene Strategien. Doch Technologie allein wird nicht genügen. Der wahre Erfolg liegt in der Verbindung von Innovation und Menschlichkeit.

Marken, die jetzt erkennen, dass Authentizität und Werte eine ebenso große Rolle spielen wie Algorithmen und Automatisierung, werden langfristig Vertrauen und Relevanz sichern. Wer es schafft, Technologie verantwortungsvoll einzusetzen und gleichzeitig echte, emotionale Kund:innenerlebnisse zu schaffen, wird die Zukunft des Marketings aktiv gestalten. KI ist ein mächtiges Instrument – doch es sind die Menschen, die ihre Richtung bestimmen.

Sichere dir den ultimativen Planungshelfer für deine Social-Media-Strategie. Mit unserem Kalender für 2025 behältst du alle wichtigen Termine und Trends im Blick – von Feiertagen über internationale Kampagnentage bis hin zu kreativen Content-Ideen.

💡 Inspiration für jeden Tag : Nie wieder Content-Flaute!

: Nie wieder Content-Flaute! 🗓️ Trends & Feiertage integriert : Bleibe immer up-to-date.

: Bleibe immer up-to-date. 🚀 Ein Must-have für alle Marketer: Maximiere deine Reichweite und Engagement.

📥 Jetzt kostenlos herunterladen und einen Schritt voraus sein!