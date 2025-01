Im Mai vergangenen Jahres stellte OpenAI einen Media Manager als Kontrolloption für die Inhalte von Creatorn und deren Nutzung für KI-Training vor. Auch Rechteinhaber:innen sollen damit aktiv entscheiden können, ob und wie ihre eigenen Werke für das KI-Training und Machine Learning von OpenAI eingesetzt werden dürfen. Im Grunde handelt es sich also um eine Opt-out-Option für diesen Bereich, der simple Lösungen wie Crawling-Ausschlüsse des GPTBots via robots.txt erweitert. Im Blog Post erklärte das Unternehmen vor Monaten:

[…] This will require cutting-edge machine learning research to build a first-ever tool of its kind to help us identify copyrighted text, images, audio, and video across multiple sources and reflect creator preferences. We’re collaborating with creators, content owners, and regulators as we develop Media Manager. Our goal is to have the tool in place by 2025, and we hope it will set a standard across the AI industry.