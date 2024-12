Besonders auffällig war in diesem Jahr, wie TikTok sowohl Newcomer ins Rampenlicht rückte als auch längst vergessene Klassiker wie Forever Young von Alphaville zurück in die Playlist der Nutzer:innen brachte. Der Fußballhit Pyrotechnik von @derbalkonultra oder der internationale Zungenbrecher MILLION DOLLAR BABY (VHS) von Tommy Richman sind nur zwei Beispiele für die Vielfalt der musikalischen Trends.

Diese Beispiele zeigen, wie TikTok nicht nur als Entdeckungsplattform für neue Talente dient, sondern auch Klassiker und Nischensongs ins Rampenlicht rückt. Von lokalen Hits bis zu internationalen Phänomenen wie wird deutlich, dass die Community eine einzigartige Fähigkeit hat, Musik neu zu beleben und Trends weltweit zu etablieren. Die kürzlich veröffentlichten Top 10 Songs, unter anderem in Deutschland, in den USA und weltweit, unterstreichen diesen Einfluss und machen neugierig auf die endgültigen Zahlen für 2024 – ein weiteres Kapitel in der Erfolgsgeschichte von TikTok als Epizentrum globaler Musiktrends.