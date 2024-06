Die Welt der Internetsuche verändert sich drastisch. Dabei spielen veränderte Suchmuster auf sozialen Medien eine zentrale Rolle, aber auch der Einfluss von Gen AI Tools fällt ins Gewicht. Während Suchmaschinen wie Bing und Google mit Features wie Deep Search und den KI-Übersichten – oder der Integration der KI-Bots Copilot und Gemini – für AI Touchpoints sorgen, vereinen auch andere KI-Chatbots wie ChatGPT, Claude und Meta AI immer mehr Suchanfragen auf sich. Eine besondere Konkurrenz für Google und Co. stellt indes die AI Answering Machine Perplexity dar. Erst 2022 von ehemaligen Mitarbeitern von Meta, OpenAI, Quora und Databricks gestartet, weist das Unternehmen seit Frühjahr 2024 eine Bewertung von über einer Milliarde US-Dollar auf. Zu den Investor:innen zählen neben Amazon-Gründer Jeff Bezos unter anderem der CEO von Y Combinator, der Figma CEO und NVIDIA.

Das KI-Startup setzt auf präzise Informationsvermittlung dank Gen AI, einen Content Feed wie auf anderen Plattformen und neuerdings auch den Werbekontext. Ist das genug, um mit den großen Playern in einer Liga zu agieren?

Aktuell hat Perplexity rund 15 Millionen monatlich aktive User, Tendenz steigend. Davon berichtet Search Engine Land unter Berufung auf die eigenen Angaben des KI-Startups. Im Mai 2024 kam die AI Answering Machine nach Daten von Similarweb auf über 85 Millionen Visits. Angesichts der kurzen Existenz der neuartigen Suchmaschine sind das bereits beachtliche Zahlen – mit Google, Bing und ChatGPT kann Perplexity damit allerdings längst nicht mithalten. Doch AI Answering Machine ist im Wachstum begriffen und nicht nur die Investments namhafter Player, sondern auch große Kooperationen sprechen für ein Anhalten desselben. So arbeitet Perplexity inzwischen mit SoftBank und der Deutschen Telekom zusammen, um die eigenen Dienste für Geschäftskund:innen der Unternehmen anbieten zu können. Jon Abrahamson, Chief Product & Digital Officer bei der Deutschen Telekom, meint:

We are in the midst of a technology revolution that will reshape every aspect of our lives, and we at Deutsche Telekom want to assure that its benefits stay open and accessible to everyone. For this reason, we are thrilled at the opportunity to work with Perplexity as they seek to revolutionize search and access to information.