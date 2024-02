Unklar ist zum einen, ob und wann OpenAI den Suchdienst launchen wird. Zum anderen ist nicht sicher, ob dieser als Standalone-Suchmaschine oder als mit ChatGPT verknüpfter Dienst eingeführt werden könnte. Als KI-basierter Search Service könnte eine OpenAI-Lösung direkt mit Googles Search Generative Experience (SGE) konkurrieren, die im November 2023 auf 120 Länder ausgeweitet wurde. Google erklärte zur SGE:

The new Search experience helps you quickly find and make sense of information. As you search, you can get the gist of a topic with AI-powered overviews, pointers to explore more, and ways to naturally follow up.