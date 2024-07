Werden die Inhalte in Antworten aufgeführt, liefert ChatGPT einen Link und eine klare Quellenangabe zum Zitat. Die umfassenden Inhalte von TIME sollen aber auch in anderen Tools neben ChatGPT integriert werden. Im Gegenzug erhält das Verlagshaus die Option, auf OpenAI-Technologie zuzugreifen, um neue KI-basierte Produkte im Journalismuskontext zu entwickeln. TIME Chief Operating Officer Mark Howard kommentiert:

Throughout our 101-year history, TIME has embraced innovation to ensure that the delivery of our trusted journalism evolves alongside technology. This partnership with OpenAI advances our mission to expand access to trusted information globally as we continue to embrace innovative new ways of bringing TIME’s journalism to audiences globally.