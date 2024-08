AI verändert die Art und Weise, wie konsumiert wird. Die Studie „Consumer Vision 2035“ von dentsu zeigt, welche Erwartungen Verbraucher:innen in Deutschland an KI haben und wie Marken sich darauf einstellen können.

Welche Trends und Innovationen sind nach dem AI Boom im nächsten Jahrzehnt zu erwarten? Die „Consumer Vision 2035: The Era of the Insight to Foresight Pivot“-Studie, durchgeführt von dentsu in Zusammenarbeit mit Foresight Factory, liefert darauf empirische Antworten. Um herauszufinden, welche technologischen Entwicklungen die Beziehung zwischen User und Unternehmen maßgeblich beeinflussen werden und welche Trends im Konsumverhalten zu erwarten sind, wurden über 30.000 Menschen aus 27 Ländern befragt. Zusätzlich wurden auch Einordnungen von 20 internationalen Expert:innen und Zukunftsforscher:innen zu Konsumentscheidungen und aufkommenden Trends miteinbezogen.

Digitaler Zwilling? Maßgeschneiderter KI-Klon übernimmt Praktikant:innenaufgaben

Seit dem Durchbruch von KI-Anwendungen wie ChatGPT im November 2022 hat KI den Alltag der Allgemeinheit stark verändert. User delegieren immer häufiger Aufgaben an KI-Technologien, die direkt mit ihnen interagieren. So ist es wenig überraschend, dass 33 Prozent der Befragten in Deutschland angaben, sich bis 2035 einen KI-Klon zu wünschen, der Einkaufs-, Verwaltungs- und Kommunikationsaufgaben übernimmt. Zusätzlich wünschen sich 70 Prozent der Befragten hierzulande, dass KI sie bei der Planung von Meetings und anderen Aufgaben unterstützt. Diese Technologie könnte in Zukunft wie ein:e unbezahlte:r Praktikant:in fungieren, die sowohl Führungskräften als auch Büroangestellten bei organisatorischen Aufgaben digital unter die Arme greift. Die wachsende Akzeptanz von KI-gestützter Automatisierung spiegelt sich in der steigenden Nachfrage nach Lösungen wider, die den Alltag effizienter und stressfreier gestalten sollen. Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass KI zunehmend zu einem integralen Bestandteil des täglichen Lebens wird, was in diesem Sinne neue digitale Geschäftsfelder hervorbringen könnte.

Ein Drittel hätte bald gern einen KI-Klon, © dentsu in Zusammenarbeit mit Foresight Factory: CONSUMER VISION 2035

Personalisierte Werbung für User: Auf den Punkt gebracht

Im Bereich der Werbung erwarten User laut der Studie eine deutlich gesteigerte Personalisierung. 72 Prozent der Befragten in Deutschland haben angegeben, dass eine Marke, die sie auf unerwartete und neue Weise überrascht, ihre Loyalität gewinnt. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, müssen Marken Inhalte liefern, die nicht nur relevant, sondern auch emotional ansprechend sind – und das im Idealfall noch im richtigen Moment. Dies gelingt durch die präzise Nutzung von Algorithmen und die Erfassung von persönlichen Daten. Diese erlauben es, das Konsumverhalten sowohl auf mikro- als auch auf makroökonomischer Ebene vorherzusagen. Überdies möchten weltweit viele User – in Deutschland sind es 62 Prozent der Befragten – AI-Assistenzen bis 2035 die Durchsicht von Ads überlassen, um zu ermitteln, ob diese relevant sind. Das heißt. Brands müssen künftig womöglich auch AI Assistents überzeugen können.

Viele Verbraucher:innen wünschen sich die Ad-Vorprüfung via KI, © dentsu in Zusammenarbeit mit Foresight Factory: CONSUMER VISION 2035

Zugleich erwarten weltweit immerhin 70 Prozent, künftig mehr UGC zu interagieren – eine Chance, die Marken ebenfalls im Kontext des Influencer Marketing wahrnehmen sollten. Denn in diesem kann personalisierte Ansprache auf verschiedenen Ebenen gelingen.

UGC wird für die User in Zukunft wichtiger, © dentsu in Zusammenarbeit mit Foresight Factory: CONSUMER VISION 2035

Die Zukunft wird künstlich: Personalisierung und Vorhersage durch KI

Ein zentraler Punkt der „Consumer Vision 2035“ ist die zunehmende Rolle von KI bei der Personalisierung und Vorhersage des Konsumverhaltens. Marken müssen nicht länger nur in der Lage sein, auf die aktuellen Bedürfnisse der User zu reagieren, sondern auch diese auch im Voraus zu erkennen. KI wird dabei eingesetzt werden können, das Verhalten und die Vorlieben der User genau zu analysieren und dementsprechend präzise Vorhersagen zu treffen. Dies ermöglicht es Unternehmen, maßgeschneiderte Produkte und Dienstleistungen anzubieten, die den Bedarf der Kund:innen optimal erfüllen und deren Need klar erkennbar ist. Diese Entwicklungen zeigen, dass Marken, die vorausschauend handeln und ihre Strategien an diese neuen Realitäten anpassen, in der Lage sein werden, eine tiefe und beständige Bindung zu ihren Usern aufzubauen.

In einem zunehmend unsicheren Umfeld müssen Marken proaktive Maßnahmen zur Krisenprävention ergreifen und Lösungen entwickeln, die einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft haben. Beispielhaft: In Deutschland erwarten acht von zehn Verbraucher:innen, dass Unternehmen nicht nur auf die Auswirkungen des Klimawandels reagieren, sondern Maßnahmen ergreifen, um diesen zu mildern und eine Eskalation zu verhindern. Unternehmen müssen kontinuierlich beweisen, dass sie ihre Verantwortung im Bereich der Corporate Social Responsibility ernst nehmen. Sinnvollerweise, indem sie proaktiv gesellschaftlich wünschenswerte präventive Maßnahmen ergreifen und nicht nur reaktiv handeln.

© Ecosia via Canva

User-KI-Verbindungen: Eine symbiotische Zukunft

Obwohl KI-Interaktionen heutzutage mitunter als frustrierend empfunden werden – man denke nur an Chatbots oder KI-gestützte Hotlines – ist die Zukunft doch vielversprechend. Bis 2035 ist es durchaus realistisch, dass KI als eine Art AI Companion fungiert, der auf Nutzer:innen genauso erfüllend und bereichernd wirken kann wie menschliche Beziehungen genau das promoten Unternehmen wie OpenAI, Microsoft, Google und Co. Es ist eine Frage der Kommunikation und der Effizienz: Die Studie geht sogar so weit anzudeuten, dass Beziehungen zwischen Mensch und KI gleichermaßen erfüllend wirken können wie rein menschliche Beziehungen.

Was lässt sich allgemein beim Konsumverhalten erkennen? Besonders auffällig ist der wachsende Anspruch der Verbraucher:innen, dass Marken nicht nur ihre eigenen Ziele verfolgen, sondern auch gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Im Online Marketing bedeutet das, dass Unternehmen langfristige Maßnahmen in ihre Strategien integrieren müssen. Dies umfasst nicht nur nachhaltige und sozial verantwortliche Praktiken, sondern auch den Einsatz von Daten und Technologie, um das Konsumverhalten vorherzusehen und entsprechend zu handeln. Um sich als Firma angesichts der immer kürzeren durchschnittlichen Lebensdauer der S&P 500, also der 500 größten börsennotierten Unternehmen in den USA, langfristig halten zu können, ist es notwendig, auf Konsument:innentrends einzugehen.

Die durchschnittliche Unternehmensbestehenszeit der S&P 500 nimmt ab, © dentsu in Zusammenarbeit mit Foresight Factory: CONSUMER VISION 2035

Nachhaltigkeit und Verantwortung als Schlüssel im Online Marketing

In einer immer unsicherer werdenden Welt ist nur eines sicher: Marken, die KI und nachhaltige Praktiken in ihre Strategien integrieren, werden besser in der Lage sein, den wachsenden Erwartungen von Konsument:innen gerecht zu werden, als jene, die es nicht tun. Robin Jansen, CCO Media dentsu Germany & DACH kommentiert:

Wir sind davon überzeugt, dass die Auseinandersetzung mit Makrotrends entscheidend ist, um die Herausforderungen der Zukunft besser zu verstehen. Unsere Consumer Vision 2035 soll dabei helfen, die vier definierten Megatrends zu verstehen und darauf aufbauend Prioritäten und Ziele besser zu planen. Um in den 2030er Jahren erfolgreich zu sein, müssen Marken von der Einsicht zur Voraussicht übergehen. Dies wird darüber entscheiden, wie die relevante Markeninszenierung der Zukunft aussieht und ob es ihr gelingt, in einer von KI durchdrungenen Welt überhaupt auf dem Radar des Konsumenten zu erscheinen.

Für Unternehmen bedeutet dies, dass die erfolgreiche Zukunft im Online Marketing maßgeblich von der Fähigkeit abhängt, Verantwortung zu übernehmen und Innovationen vorausschauend zu nutzen, um eine tiefe und dauerhafte Bindung zu ihren Usern aufzubauen.