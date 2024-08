2. Optimierung von Marketing Workflows durch KI-gestützte Kommunikations-Tools

Moderne Kommunikationsplattformen wie Microsoft Teams haben KI-Funktionen integriert, die nicht nur die Kommunikation verbessern, sondern auch repetitive Aufgaben automatisieren.

Zum Beispiel kann die KI während Videokonferenzen das Gesprochene in Echtzeit transkribieren, was die Erstellung von Meeting-Protokollen vereinfacht. Solche Funktionen sparen wertvolle Zeit, die sonst für manuelle Transkriptionen aufgewendet werden müsste, und ermöglichen eine sofortige Zugänglichkeit und Nachverfolgbarkeit von Besprechungsinhalten. Dies führt zu einer gesteigerten Produktivität und effizienteren Nachbereitung von Meetings.

Screenshot von MS-Teams mit Transkript zum Download, © Kirsten Meisinger

Noch effizienter: Die Textdatei downloaden und mit einer KI, zum Beispiel ChatGPT oder MS Teams, selbst die To-Dos, Deadlines oder andere relevante Inhalte zusammenfassen lassen. Auch der Google Workspace bietet diese KI-Funktionen. Bei beiden Tools ist die bezahlte Pro-Version erforderlich.

3. Umfassende Marktanalysen durch KI-basiertes Data Scraping

Data Scraping Tools wie Outscraper bieten eine leistungsstarke Möglichkeit, Informationen von Plattformen wie Amazon, Google und anderen zu extrahieren. Diese Tools sind in der Lage, riesige Mengen an Daten automatisch zu sammeln und bereitzustellen, was Marketing-Spezialist:innen hilft, tiefergehende Einblicke in Marktrends, Wettbewer:innenberaktivitäten und Kund:Innenpräferenzen zu gewinnen.

Screenshot aus Outscraper.com, © Kirsten Meisinger

Über die Web-Oberfläche können Nutzer:innen auf die verschiedene APIs für unterschiedliche Datenquellen zugreifen. Nachdem die Scraping-Anfrage durch das Einstellen spezifischer Parameter und Filter konfiguriert wurde, extrahiert Outscraper die Daten automatisch.

Die Nutzung dieser Daten optimiert Marketing-Strategien auf eine Weise, die ohne den Einsatz von KI nur schwer erreichbar wäre. Die Effizienz bei der Datensammlung und -analyse ermöglicht es, schnell auf Marktveränderungen zu reagieren und informierte Entscheidungen zu treffen.

4. Steigerung der Sichtbarkeit durch KI-unterstützte SEO

Alle Unternehmen kämpfen darum, um bei Google mit ihren relevanten Keywords auf der ersten Seite der Suchergebnisse zu erscheinen. Die Optimierung von Inhalten für Suchmaschinen ist eine wichtige Grundlage für erfolgreiches Online Marketing. KI-gestützte Tools wie ChatGPT bieten Unterstützung bei der Recherche und Erstellung von SEO-optimierten Inhalten.

Für die Keyword-Recherche eignen sich Prompts wie:

„Analysiere die Keywords für unsere Website xy. Identifiziere dabei die Lücken in der aktuellen Keyword-Strategie und schlage Verbesserungen vor.“

„Erstelle eine Liste von Long Tail Keywords für [Thema/Branche].“

KI hilft dabei relevante Keywords zu identifizieren, Inhalte thematisch zu clustern und auf Basis dieser Erkenntnisse Texte zu erstellen, die sowohl für Leser als auch Suchmaschinen attraktiv sind. Durch den Einsatz von KI können Marketingteams den Content-Erstellungsprozess beschleunigen und gleichzeitig die Qualität und Relevanz der Inhalte sicherstellen.

Screenshot von ChatGPT mit Prompt für einen Blog-Beitrag, © Kirsten Meisinger

5. Datengetriebene Entscheidungsfindung durch fortschrittliche KI-Analysetools

Die Fähigkeit, große Datenmengen zu analysieren und daraus umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen, ist für moderne Marketing-Strategien unerlässlich. Auch hier unterstützen Analysewerkzeuge wie der ChatGPT Data Analyst durch die Bereitstellung schneller und präziser Datenanalysen.

Mithilfe natürlicher Sprachanfragen können Nutzer:innen das Tool auffordern, spezifische Datenabfragen durchzuführen oder Datenmanipulationen wie das Filtern, Sortieren und Gruppieren von Daten zu realisieren.

Das erleichtert nicht nur die Verarbeitung und Analyse von Daten, sondern auch die Erstellung von ansprechenden Visualisierungen, die komplexe Informationen intuitiv vermitteln. Marketing-Profis können dadurch fundierte Entscheidungen treffen und strategische Richtungen effektiver planen.

Abschlussgedanke

Die Integration von KI in Marketing Workflows führt zu einer effizienteren Arbeitsweise. Wie und wo KI allerdings am besten eingesetzt wird, lässt sich nicht pauschalisieren: Die Antwort ist so individuell wie jedes Unternehmen und seine jeweiligen Marketing Teams. Die Auswahl muss speziell auf die Bedürfnisse und Herausforderungen des Marketings abgestimmt sein. Dabei gilt noch immer, dass der Erfolg nicht nur von der Technologie, sondern auch von der sorgfältigen Integration und Anwendung im Einklang mit rechtlichen Rahmenbedingungen abhängt.