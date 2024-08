Mit FLUX.1 wurde jüngst ein Text-to-Image-Modell gelauncht, das es nicht nur mit Midjourney und DALL-E 3 aufnehmen kann. Ein faszinierendes Bild geht schon um die Welt.

Der Realismus der KI-generierten Bilder überzeugt: FLUX.1 von Black Forests Labs ist derzeit in der Tech-Szene in aller Munde. Die aus dem Schwarzwald stammende Technologie bildet die Grundlage für ein weiteres Bildgenerierungs-Tool mit Gen AI Support, das mit DALL-E 3, Midjourney, Adobe Firefly und Co. konkurriert. Viele User sehen im Vergleich aber einen Vorteil bei FLUX.1. Denn die Bilder lassen sich mitunter kaum von echten Fotografien unterscheiden, nicht mal mit Blick auf die Hände. Besonders ein Bild sorgt für Aufsehen. Am Hype rund um das Tool sind aber auch andere KI-Unternehmen indirekt beteiligt.

TED Talk wie fotografiert: Ein Bild von FLUX.1 fasziniert die Branche

In den sozialen Medien kursiert dieser Tage ein Bild, das eine Frau bei einem TED Talk zeigt, mit Mikro in der Hand, Lanyard um den Hals und einem Ring am Finger, mit einem breiten Lächeln und gut sichtbaren einzelnen Strähnen des offenen Haars, die sogar Schatten werfen. Es handelt sich aber nicht um ein Foto, sondern um ein KI-generiertes Bild von FLUX.1. Und das verblüfft, weil das Bild so realistisch wirkt.