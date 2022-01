…And this is what the other person sees when they tap the link: pic.twitter.com/oY4J6ReNpK

Demnach können User ihre Clips mit Kontakten in Dritt-Apps teilen und sie zum Anschauen einladen. Dabei wird eine Follow-Anfrage an die Eingeladenen weitergegeben. Schauen diese sich nun das vorgeschlagene Video an und akzeptieren die Follow-Einladung, folgen sie dem einladenden Creator automatisch auch, während auch dieser ihnen dann folgt. Auf diese Weise können die TikToker die Zahl ihrer Follower aktiv nach oben treiben.

Die Funktion dürfte Creatorn besonders nützlich erscheinen, wenn sie ihren Bekanntenkreis von ihren Inhalten – und TikTok – überzeugen möchten. TikTok selbst könnte, wenn dieses Feature ausgerollt wird, auf zahlreiche Neuanmeldungen bei der App hoffen.

Vorsicht vor Spam

Noch ist die Funktion im Test und daher nicht für alle User verfügbar. Sollte sie das demnächst aber sein, gilt es für die Creator, das Feature nicht zu missbrauchen. Das heißt, dass ständige und übermäßig viele Einladungen zur Content-Rezeption samt CTA zum Folgen Kontakte womöglich eher abschrecken. TikTok hat die Sharing-Option derart begrenzt, dass User nur mit einer Person zur Zeit einen Clip teilen können. Und mit dieser Person müssen sie in den Dritt-Apps auch in Kontakt stehen. Damit dürften Spam-Nachrichten an Fremde größtenteils verhindert werden.

Dennoch könnte die Funktion als reiner Growth Hack, nicht als Kommunikations-Tool für die Weitergabe relevanter Inhalte genutzt werden. Daher liegt es im Ermessen der einzelnen Creator, ihre Wachstumsstrategie mit derlei Funktionen zwar zu erweitern, dabei aber auf die Bedürnisse der (auch potentiellen) Fans und Follower Rücksicht zu nehmen. Im Hinterkopf behalten sollten die Creator beim Erstellen und Teilen ihrer Inhalte, wie relevant in dieser App der Aspekt Sound (on) ist – das bestätigte kürzlich eine Studie. Hinsichtlich der Monetarisierung der TikTok-Inhalte holt die App unterdessen gegenüber YouTube, Instagram und Co. auf. Im Herbst 2021 wurde etwa die Monterisierungsoption „Tips“ integriert.