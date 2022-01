Entgegen der Annahme, dass die Abwesenheit von Akustik mehr Fokus auf das Visuelle legt, heißt es bei TikTok: Sound on. Damit positioniert sie die App klar gegen das bewusste Sound-off-Prinzip von Facebook und Co. Kürzlich veröffentlichte die Plattform neue Einblicke in die Wirkungsmechanismen ihres Marketings: Der Fokus liegt auf der Relevanz von Ton. Es gilt abzuwarten, wann Instagram TikTok in diesem Punkt ebenso konsequent nachahmen wird, wie es bereits bei Supersync oder Dancify passiert ist.

Trotz dessen, dass die Millionenplattform keinen namentlichen Fokus auf Sound hat wie der Vorläufer musical.ly, geben weiterhin neun von zehn Usern an, dass die Musik auf TikTok den Ton angibt. Marketingprofis aufgepasst: Das Wiedererkennungspotential von Brands auf TikTok kann – im Vergleich zu Videos ohne Ton – durch die Einbindung von Sound auf bis zu 800 Prozent steigen.

Ob, und wie andere Plattformen mit der Nutzung von Sound Marketing nachziehen, wird die Zukunft zeigen. Die verschiedenen Arten der Einbettung von Ton bieten die Möglichkeit, auf individuelle Präferenzen einzugehen und neue Trends zu setzen.

Cedric Engels, CEO von Sonhouse und Author von „The Power of sound“ lobt insbesondere das Storytelling, welches auf TikTok eine Renaissance erlebt.

For me, TikTok is the next platform in line. First it was radio, and then television, and then you have concerts, but for me TikTok is really the place where I want to discover new music, and to discover new trends.