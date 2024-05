Mit diesem Update könnte TikTok vor allem Creator locken, die ihre Langforminhalte sonst eher auf YouTube hochladen. Zum anderen bieten 60 Minuten lange Videos die Möglichkeit, deutlich mehr Geld über Werbung einzunehmen. Immerhin erlauben sie eine bessere Einbettung von Pre-Roll oder auch Mid-Roll Ads – wie auf YouTube. Googles Videoplattform macht im Videowerbebereich vor, wie es geht, hat allein im ersten Quartal 2024 8,1 Milliarden US-Dollar mit Ads eingenommen (gegenüber 6,7 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal). Und jetzt werden sogar Werbeanzeigen in Abspielpausen getestet.

Während sich YouTube darauf konzentriert, das Wohnzimmer als Rezeptionsraum zu gewinnen – mit der stark wachsenden YouTube TV App –, experimentieren Instagram und TikTok weiterhin mit verschiedenen Videolängen. Instagram ermöglicht einigen Usern inzwischen die Erstellung von Reels bis zu drei Minuten Länge (ein Upload längerer Videos ist schon lange möglich), rät aber dazu, nicht über 90 Sekunden lange Clips zu posten; die könnten der Reichweite schaden. Ob TikTok unterdessen die 60 Minuten langen Videos umfassend ausrollt und falls ja, wann, das ist nicht bekannt. Noch handelt es sich dabei um einen limitierten Test. Auf diesen können noch auch US Creator zugreifen. Doch wie die Zukunft der Plattform in den USA aussieht, ist aktuell ebenfalls kaum vorherzusehen. Derzeit klagt TikTok gegen das US-Gesetz, welches einen Zwangsverkauf an ein US-Unternehmen oder eine Sperre in den USA vorsieht.

There is no question: the Act will force a shutdown of TikTok by January 19, 2025, silencing the 170 million Americans who use the platform to communicate in ways that cannot be replicated elsewhere,