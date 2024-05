Eine noch größere Gefahr für die Creator Economy stellt in manchen Regionen jedoch eine politische Einordnung von Plattformen dar. So geht TikTok in den USA derzeit juristisch gegen ein US-Gesetz vor, das einen erzwungenen Verkauf der Plattform an ein US-Unternehmen oder alternativ den Bann in US App Stores vorsieht.

There is no question: the Act will force a shutdown of TikTok by January 19, 2025, silencing the 170 million Americans who use the platform to communicate in ways that cannot be replicated elsewhere,

so steht es in TikToks aktueller Petition. Auf X warnt das TikTok Communications Team davor, dass zahlreiche Creator, aber auch Unternehmen bei einer App-Einstellung oder -Sperre in den USA vor finanzielle und berufliche Probleme gestellt würden.