Du hast es durch die Pre-Roll und vielleicht sogar die Mid-Roll Ads auf YouTube geschafft, pausierst die Videorezeption kurz – und dir wird wieder eine Ad ausgespielt. Das könnte auf YouTube bald zur Alltagsrealität für User werden, die nicht auf das Premiumabonnement der Plattform zugreifen. Wie Cecily Mauran für Mashable berichtet, experimentiert die Google-Tochter derzeit mit Pause Screen Ads im TV-Bereich. Das könnte auch auf die erweiterte Integration bisher ungenutzten Inventars hindeuten.

Im Transkript zum Earnings Call bei Alphabet, der sich auf das erste Quartal 2024 bezieht, erklärt Philipp Schindler, SVP and CBO von Google:

[…] For YouTube advertisers, increasing Brand Lift is one of the core goals. In Q1, we saw strong traction from the introduction of a Pause Ads pilot on connected TVs, a new non-interruptive ad format that appears when users pause their organic content. Initial results show that Pause ads are driving strong Brand Lift results and are commanding premium pricing from advertisers […].