Die Einsatzmöglichkeiten von Musik auf TikTok sind nahezu unendlich; lediglich kreativ und unterhaltsam sollte die Umsetzung sein, um Watchtime, Interaktionen und Reichweite zu erlangen.

Ist Musik auf TikTok fast genauso wichtig, wie das dort etablierte 9:16-Videoformat? Michael Kümmerle von TikTok DACH gibt Antworten.

„TikTok ist ein Zuhause für Kleinunternehmen“

Immer mehr Unternehmen sind auf TikTok zu finden – das zeigt sich unter anderem daran, dass 58 Prozent der TikTok User im Rahmen einer Untersuchung der Plattform angaben, dass sie neue Marken und Produkte auf der Plattform entdecken. 44 Prozent erklärten darüber hinaus, dass sie ein Produkt gekauft haben, nachdem sie es auf TikTok entdeckt haben. Die Entertainment-Plattform möchte diese E-Commerce-Entwicklung weiter vorantreiben, unter anderem mithilfe von „Sounds for Business“. Das Feature kommt somit zu einem Zeitpunkt, an dem TikTok weiter und verstärkt in den Bereich Werbung und Marketing vorstoßen möchte. Anfang Februar hat die ByteDance-Tochter vor diesem Hintergrund bereits neue Targeting- und Boosting-Funktionen für das Marketing Tool Promote hinzugefügt. Angesichts dessen, dass das Unternehmen daran interessiert ist, sich als E-Commerce-Plattform in den USA und in Europa zu behaupten, ist es keine Überraschung, dass TikTok die Werbe- und Marketing Suite ausbauen möchte.

TikTok ist aufgrund der Sicherheitsbedenken umstritten, doch ohne Frage als relevante Werbeplattform ernst zu nehmen. Daher liefern wir dir in unserem Beitrag zahlreiche Tipps, die dir dabei helfen sollen, deinen Markenauftritt auf TikTok erfolgreicher zu gestalten.

Die neue Kollektion der maßgeschneiderten Sounds für KMU ist eigens auf die Bedürfnisse von kleinen und mittelständischen Unternehmen abgestimmt worden. Der Mix aus Musik, Voice-Over und zielgerichteten Klängen kann Unternehmen dabei unterstützen, unkompliziert und schnell Tracks in ihre Videos auf TikTok zu integrieren. TikTok erklärt:

Klang ist die universelle Sprache auf TikTok, die weltweit Trends ins Leben ruft, zu endloser Kreativität inspiriert und Communities auf der ganzen Welt vereint. Außerdem hat der ‚Sound-on‘-Charakter von TikTok Marken dazu angeregt, ihr Publikum auf neue und überraschende Art und Weise anzusprechen. Sofern richtig genutzt, können Sounds und Musik einen Beitrag zur Bekanntheit und Beliebtheit einer Marke leisten. Tatsächlich geben 68 % der Nutzer*innen an, dass sie sich besser an eine Marke erinnern, wenn in einem ihrer TikTok Videos ein Song zu hören ist, den sie mögen. Und 62 % sagen, dass sie dadurch neugierig werden und mehr über die Marke herausfinden möchten.

Sounds für eine einfache Videoerstellung

„Sounds for Business“ wurden ins Leben gerufen, um KMU dabei zu helfen, schnell und einfach unterhaltsame Videos für die Entertainment-Plattform zu erstellen. Mit einer Trackliste von zehn maßgeschneiderten Sounds können kreative Unternehmen ihre Community jetzt noch einfacher dazu einladen, ihre Produkte kennenzulernen.

In den zwei Monaten, seit denen die ‚Sounds for Business‘ verfügbar sind, rangieren sie unter den Top 1 % der kommerziellen Sounds, die geteilt, mit ‚Gefällt mir‘ markiert, gesehen und in der Erstellung von Videos genutzt werden,

erklärt TikTok.

Als Teil der Commercial Music Library sind „Sounds for Business“ frei für die Verwendung in organischen und bezahlten Inhalten verfügbar. Außerdem sind die Sounds bereits für die kommerzielle Nutzung auf TikTok freigegeben, damit Unternehmen nicht den langwierigen Prozess durchlaufen müssen, selbst Lizenzen für die Tracks zu erwerben.

„Sounds for Business“ entdecken und nutzen – in 4 einfachen Schritten

Tippe im TikTok-Kamera-Bildschirm oben auf „Sound hinzufügen“

Wähle die Playlist „Sounds for Business“ in den kommerziellen Sounds aus

Tippe auf das Abspiel-Symbol, um eine Vorschau des jeweiligen Sounds zu erhalten

Tippe anschließend auf das Lesezeichen-Symbol, um den Sound für später zu speichern. Hierfür musst du auf den Haken tippen und den Sound zu einem Video hinzuzufügen

Sounds können außerdem auch während der Bearbeitung zum Video hinzugefügt werden.

Mehr Sicherheit für Teenager auf TikTok

Im Rahmen einer Pressemitteilung, die OnlineMarketing.de vorliegt, kündigte TikTok zudem neue Sicherheitsfunktionen für Teenager, Familien und die gesamte Community an. Konkret verbessert die ByteDance-Tochter die Kontrolleinstellungen für die Bildschirmzeit und führt in diesem Kontext neue benutzer:innendefinierte Optionen ein. Darüber hinaus gibt es auf TikTok jetzt neue Standardeinstellungen für Teenager Accounts. Schließlich erweitert die Plattform den „Begleitete n Modus“ für mehr elterliche Kontrolle.

Neue Standardeinstellungen für die Bildschirmzeit von Teenagern

Alle Konten von Usern unter 18 Jahren werden ab sofort automatisch auf eine tägliche Bildschirmzeit von 60 Minuten begrenzt. Wenn 60 Minuten Bildschirmzeit erreicht sind, werden Jugendliche auf TikTok zukünftig dazu aufgefordert, einen Zahlen-Code einzugeben, sodass sie sich aktiv entscheiden müssen, wenn sie ihre Bildschirmzeit verlängern möchten. Im nächsten Schritt würden sie dann dazu aufgefordert werden, eine eigene Obergrenze für ihre tägliche Bildschirmzeit festzulegen. Im ersten Testmonat hat diese Veränderung dazu geführt, dass sich die Nutzung der Tools zur Verwaltung der Bildschirmzeit um 234 Prozent erhöht hat, so TikTok. Zusätzlich erhalten Teenager eine wöchentliche Benachrichtigung im Posteingang mit einer Zusammenfassung ihrer Bildschirmzeit.

Das Bildschirmzeit-Dashboard wird zudem Teil des „Begleiteten Modus“ auf TikTok. Darin finden Eltern und Erziehungsberechtigte einen Überblick über die in der App verbrachte Zeit. Außerdem können sie einsehen, wie oft TikTok geöffnet wurde und erhalten zusätzlich eine Übersicht über die Aufteilung der Zeit auf der Plattform auf den Tag und auf die Nacht. In naher Zukunft sollen alle User außerdem eigene Limits für die Bildschirmzeit für jeden Wochentag sowie einen Zeitplan festlegen können, um Benachrichtigungen stummzuschalten.

