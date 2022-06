New! Instagram Notes 📝 is being tested with select users https://t.co/mmITar5A89 pic.twitter.com/IbXcCF7cY6

Können User nur Text-Notes teilen?

Die neue Funktion wird im Chat-Bereich der App direkt über den letzten Konversationen angezeigt. User bekommen die Option „Leave a note“ sowie den Hinweis „Share a thought for people to see here“ angezeigt. Die Screenshots weisen darauf hin, dass Nutzer:innen hier lediglich Textnachrichten mit einer Länge von bis zu 60 Zeichen teilen können.

In dieser Form erinnern die Instagram Notes an den WhatsApp-Infostatus (auch für diesen gab es kürzlich eine interessante Neuerung). Noch attraktiver könnte das Feature durch die Möglichkeit werden, nicht nur Text, sondern zum Beispiel auch Fotos und Videos in die Notes zu integrieren. Vor einigen Monaten testete Instagram bereits eine neue Funktion mit dem Namen Boards – eine Art kollaboratives Designprojekt. Dieses könnte für User noch interessanter als das Notes Feature sein, da die Boards gemeinsam mit anderen Nutzer:innen bearbeitet werden können.

Nun heißt es erst einmal abwarten, ob und wann – und in welcher Form – die Notes-Funktion für alle User ausgerollt wird. Was hältst du von dem Feature? Würdest du es nutzen? Schreib es uns gerne in die Kommentare.