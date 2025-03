Mit Blend liefert Instagram Freundesgruppen einen kooperativen Reels Feed, der interessenbezogen vorgeschlagene Videos anzeigt und via DM zu erreichen ist. Das Feature kombiniert die Relevanz von DMs und Reels und wird offiziell getestet.

Seit über einem Jahr arbeitet Instagram bereits an dem Blend Feature für die User. Jetzt wird ganz offiziell mit einer überarbeiteten Version experimentiert, die den Nutzer:innen einen personalisierten Reels Feed für sich und weitere Personen bietet, den sie per DM zugänglich machen können. User können dem Blend beitreten, sodass darin vorgeschlagene Videos für die jeweiligen Teilnehmer:innen kombiniert angezeigt werden. Das bestätigte Head of Instagram Adam Mosseri in seiner Story-Reihe Ask Me Anything. Das neue Feature soll zwei Stärken Instagrams vereinen und User noch enger zusammenrücken lassen.

So funktioniert Blend auf Instagram

Über 4,5 Milliarden Mal werden Reels pro Tag auf Facebook oder Instagram geteilt. Die Kurzvideos sind das wohl wichtigste Format für Metas Vorzeigeplattformen – auch im Kontext der Unsicherheit rund um TikTok und CapCut in den USA.

[…] We’re going to learn what’s going to happen with TikTok, and regardless of that I expect Reels on Instagram and Facebook to continue growing […],

erklärte CEO Mark Zuckerberg unlängst im Earnings Call seines Konzerns. Mit der neuen Edits Standalone App möchte Meta CapCut Konkurrenz machen und die Videokreation auf Instagram und Facebook noch weiter ankurbeln. Die Rezeption und das Teilen der Kurzvideos wiederum sollen im Rahmen des Bestrebens nach mehr Verbindungen und persönlicheren Feed-Angeboten gestärkt werden. Und dafür eignen sich die DMs, die laut Mosseri längst wichtiger als der Feed sind. Zuletzt rollte die Plattform neue Chat Features wie das Musik-Preview-Teilen, Übersetzungsoptionen und QR Code Invites aus, dazu kommt der Test der animierten Tiercharaktere Pals in Direct Messages. Auch Spitznamen können User in Chats inzwischen verwenden, neue Sticker nutzen und sogar die Location teilen.

Jetzt kommt mit Blend für erste Test-User ein Feature in die DMs, das einer Gruppe das Teilen eines Reels Feeds erlaubt.