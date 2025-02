Doch neu ist das Konzept nicht. Schon 2024 führte Instagram einen ähnlichen Test durch – allerdings in den Stories. Damals konnten Nutzer:innen einen Pals Sticker nutzen, um ein virtuelles Haustier in ihre Story einzufügen. Diese digitalen Begleiter:innen reagierten auf Interaktionen und wuchsen, je nachdem, wie oft sie mit Likes oder Kommentaren versorgt wurden.

© Claudio Schwarz – Unsplash

Instagram möchte User in Zeiten wachsender Konkurrenz binden

Mit den Pals erweitert Instagram sein Portfolio an Features, die die emotionale Bindung der Nutzer:innen an die Plattform verstärken. Besonders in den Stories und DMs spielen interaktive Elemente eine wachsende Rolle, um die App von der Konkurrenz abzuheben und das Engagement zu steigern. Während die Funktion noch in der Testphase ist, könnte sie bald einen festen Platz im Instagram-Ökosystem finden. Vonseiten Instagrams gibt es jedoch noch keine offizielle Erklärung zu den Pals in den DMs. Doch nicht nur bei interaktiven Charakteren setzt Instagram auf Neuerungen – auch im Videobereich gibt es spannende Entwicklungen. Die Plattform hat die Länge von Reels erweitert und erlaubt nun Videos von bis zu drei Minuten im Editor, um Nutzer:innen noch mehr kreative Möglichkeiten zu bieten.