Bald ist es so weit: Der Launch von Metas CapCut-Alternative Edits steht vor der Tür. Nachdem Mark Zuckerberg bereits auf Instagram demonstriert hat, was die App zu bieten hat, liefert ein neuer Ankündigungs-Post nun zusätzliche Einblicke.

Der Countdown läuft! Noch diesen Monat soll Instagrams neue Videobearbeitungs-App Edits an den Start gehen. Die Anwendung, welche als Konkurrenz zur ByteDance App CapCut gelten kann, ermöglicht die kostenfreie Bearbeitung von Videos direkt auf dem Smartphone – inklusive Export ohne Wasserzeichen. Zudem können Videos in 1080p auf Instagram geteilt, bis zu zehn Minuten lange Clips bearbeitet und alle Drafts und Videos an einem Ort gespeichert werden.

© Instagram via Canva

Der Starttermin für Edits war zunächst für den 13. März geplant, wurde nun jedoch auf den 31. März verlegt. Eine Vorbestellung der App ist allerdings schon jetzt sowohl für iOS als auch Android User verfügbar. Edits soll, so verriet Instagram-Chef Adam Mosseri kürzlich, umfassend in das Meta-Ökosystem integriert werden – und außerdem als eine Art Testlabor für Funktionen dienen, die später möglicherweise auch direkt bei Instagram eingebaut werden. Diese Aussicht dürfte viele User freuen, schließlich bietet Edits eine Reihe interessanter Funktionen: von KI-gestützten Animationen über automatische Untertitel und Sound Enhancements bis hin zu erweiterten Schriftarten und Hintergründen. Auch Live Insights und Analyse-Tools für Creator sind verfügbar.

Edits, © Saadh Jawwadh via Canva

Projekt-Management, Cutouts und Edits Label

Jetzt hat Instagram auf Threads erneut auf den anstehenden Launch der neuen App hingewiesen – und die User darüber informiert, was sie von Edits erwarten können. So ist es etwa möglich, verschiedene Videos an einem Ort abzuspeichern, um so einen umfassenden Überblick über die eigenen Projekte zu behalten. Zudem ermöglicht es eine Funktion namens Cutouts, einzelne Objekte oder auch Personen aus einem Video herauszuschneiden und zu bearbeiten.