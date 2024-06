Posts und sogar Reels von Instagram tauchen jetzt in Googles Perspectives auf, um Suchenden passende Inhalte zu zeigen. Davon profitieren Creator; und Google zollt einem wachsenden Suchtrend Rechnung.

Instagram kommt bei der täglichen Nutzung im Suchkontext in Deutschland auf immerhin 53 Prozent. Das geht aus einer aktuellen Analyse zum State of Search 2024 von Claneo und Appinio hervor. Überhaupt ändert sich die Suche derzeit massiv. Viele Menschen suchen über KI-Tools wie ChatGPT oder AI Answering Machines wie Perplexity. Dazu kommen Optionen wie YouTube und Amazon für Video-Content und Produkte. Doch insbesondere das Suchen über soziale Medien und Entertainment-Plattformen hat in den vergangenen Jahren stark an Bedeutung gewonnen. Und auch in Foren und auf Plattformen wie Reddit, die viel Wissen vereinen, suchen Menschen häufig nach Antworten.

Dessen ist sich auch Google bewusst. Jetzt tauchen im Perspectives-Bereich der Suche sogar Instagram-Inhalte auf. Vielleicht werden deine Posts und Reels bald direkt über Google gefunden.

© TikTok, Katsyarna Hatsak via Canva

Darum setzt Google auf Instagram und Co. in Perspectives

Die Suchmaschine hat 2023 den Bereich Perspectives eingeführt. Damit setzt Google verstärkt auf die Ausspielung von Inhalten, die von Einzelpersonen und Personenmarken veröffentlicht werden. Das zeigte sich auch daran, dass kurz nach dem Launch Content von YouTube, Reddit, TikTok und Co. über Perspectives integriert wurde. Im Juni 2023 wurde der Filter für das Feature ebenso mobil bereitgestellt. So können Suchende Videos, Bilder und Texte, die Menschen in Diskussionsforen, auf Frage-und-Antwort-Seiten und auf Social-Media-Plattformen geteilt haben, in der Suche sehen. Die Inhalte aus Foren sollen User künftig über den Forums-Filter finden, der den Perspectives-Filter namentlich ablöst. Der Forums-Filter ermöglicht dann die dedizierte Suche nach konkreten Inhalten aus den Foren. Für wie relevant UGC aus Foren wie Reddit hält, untermauert auch der 60 Millionen US-Dollar schwere Deal mit Reddit, der Google die Nutzung von öffentlichem User Content für das KI-Training ermöglicht.

Inhalte aus sozialen Medien, etwa TikToks und Shorts oder Karussell-Posts, werden wiederum in Karussells und in den traditionellen Listings auf den Suchergebnisseiten auftauchen. Und in den Perspectives tauchen inzwischen auch Reels und Instagram Posts auf. Davon berichtet der SEO-Experte Barry Schwartz unter Berufung auf diverse Posts von SEO-Experten wie Gagan Ghotra.