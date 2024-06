Statt AI Overview: Google zeigt einigen Usern zwei Ergebnisse in einem Featured Snippet an. Das könnte Publishern besser gefallen.

Ein neues Kontext-Snippet auf Google macht die Runde. Während die KI-Übersichten in die Standardsuche integriert werden, aber vielfach noch zu Kritik aufgrund von fragwürdigen Ergebnissen führen, experimentiert die Suchmaschine mit einer ganz neuen Form des Featured Snippets.

Double Featured Snippets. Fluch und Segen für Publisher?

Die sogenannten Double Featured Snippets zeigen zwei Quellenangaben zu einer konkreten Suchanfrage in einem Snippet an. Darauf sind die SEO-Experten Akshay Kurhade und Brodie Clark gestoßen. Auf X teilen sie Screenshots des Phänomens. Clark gibt zudem an, dass die Doppel-Featured Snippets ein Label erhalten, das angibt: „From across the web“. Damit verweist Google auf die Quellengenerierung.