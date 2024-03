Schon mit der Einführung des Perspectives Features im Frühjahr 2023 setzte Google verstärkt auf die Ausspielung von Inhalten, die von Einzelpersonen und Personenmarken veröffentlicht werden. Das zeigte sich auch daran, dass kurz nach dem Launch Content von YouTube, Reddit, TikTok und Co. über Perspectives integriert wurde. Im Juni 2023 wurde der Filter für das Feature auch mobil bereitgestellt. So können Suchende Videos, Bilder und Texte, die Menschen in Diskussionsforen, auf Frage-und-Antwort-Seiten und auf Social-Media-Plattformen geteilt haben, in der Suche sehen. Genau diese Inhalte aus Foren sollen User künftig konkret über den Forums-Filter finden. Inhalte von sozialen Medien, etwa TikToks und Shorts oder Karussell-Posts, werden wiederum in Karussells und in den traditionellen Listings auf den Suchergebnisseiten auftauchen. Das gab Google ebenso gegenüber Search Engine Journal an:

Other types of content like short videos and UGC, which was previously included in ‘Perspectives‘, will continue to be accessible for relevant queries as carousels, clusters and traditional web page listings on the search results page.