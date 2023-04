Für Suchende haben Rezensionen zu Produkten, Dienstleistungen und Co. im Digitalraum einen großen Stellenwert. Sie gelten als Guide und entscheiden nicht selten darüber, ob User etwas kaufen oder nicht. Google bestätigt dies auf dem Blog der Developer Search Central:

Reviews can be a great resource for people when making decisions. When writing reviews, focus on the quality and originality of your reviews, not the length, following as many of the above best practices as you are able. This will deliver the most value to those reading your reviews.