Google erläutert ebenfalls anhand von Fragen, welche Art von Inhalten im Kontext des Helpful Content Updates künftig nicht mehr gut funktionieren wird. Wenn du auf die folgenden Fragen mit ja antworten kannst, ist das ein Warnsignal für zu sehr auf Suchmaschinen ausgerichtete Inhalte:

Das Helpful Content Update könnte für viele Seite drastische Auswirkungen haben – zum Beispiel für nur auf SEO ausgelegte Affiliate Pages. Doch selbst wer rein suchmaschinenoptimierte Inhalte bietet, muss nicht automatisch dauerhaft mit einem schlechten Ranking rechnen. Denn nach einer gewissen Zeit prüft Google die Seiten erneut und gibt ihnen die Chance, mit einer Anpassung der Inhalte für die Menschen, die sinnvoll und originär gestaltete Texte suchen, das Ranking wieder zu verbessern. Zudem ist auch das Helpful Content Update nur eines von vielen – man denke an das Product Reviews Update, das Google kürzlich ausrollte. Und damit sind die genannten Aspekte auch nur einige von vielen Ranking-Faktoren. Zu beachten ist jedoch, dass das Ranking-Signal für das Helpful Content Update seitenweit fungiert. Dazu erklärt Google:

Any content — not just unhelpful content — on sites determined to have relatively high amounts of unhelpful content overall is less likely to perform well in Search, assuming there is other content elsewhere from the web that’s better to display. For this reason, removing unhelpful content could help the rankings of your other content.