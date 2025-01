🆕 Google with new "Places people are talking about" section. ↗️ This is about a particular local restaurant; for them people are talking on social media. ↗️ its different from – "what people are saying" https://t.co/nYgGtehpT3 pic.twitter.com/RT3mbaWtrR

Mit diesem Feature könnte Google die veränderten Suchgewohnheiten gerade jüngerer User ansprechen. Denn diese suchen insbesondere im Local-Kontext häufig über Kurzvideos. So erklärte Googles ehemaliger Senior Vice President Prabhakar Raghavan, der für den Bereich Knowledge & Information zuständig war, bereits 2022:

We keep learning, over and over again, that new internet users don’t have the expectations and the mindset that we have become accustomed to; the queries they ask are completely different. In our studies, something like almost 40% of young people, when they’re looking for a place for lunch, they don’t go to Google Maps or Search. They go to TikTok or Instagram.

Google baut auf Videos und Creator in der Suche

Das neue Places people are talking about Feature ist derzeit noch in einem limitierten Test. Wir konnten es noch nicht aufrufen. Doch Google testet oftmals solche Optionen, um die Sucherfahrungen möglichst umfangreich und zeitgemäß zu gestalten.

Immer mehr Anzeigen von Kurzvideos und dabei auch sehr aktuellen Clips deuten darauf hin, dass Google dem Content der Creator äußerst viel Gewicht beimisst. Zuletzt machte die Suchmaschine Creator gar offiziell zu relevanten Quellen, ähnlich Publishern. Das dürfte auch der Fall sein, da viele User inzwischen die Suche über Videokontexte wie auf TikTok sowie die Informationsbeschaffung über (Kurz-)Videos gewohnt sind. Und so passt sich Google dem veränderten Nutzungsverhalten und der immensen Relevanz von Formaten wie TikToks, Reels und Shorts an. Das den Inhalten von Creatorn beigemessene Gewicht wird noch dadurch unterstrichen, dass Google für First-Person-Perspektiven dediziertes Markup für Profilseiten (auf Social Media) und Diskussionsforen anbietet. Auch einen Filter extra für Kurzvideos führte das Unternehmen im vergangenen Jahr ein.