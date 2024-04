Über diesen Filter finden Suchende passende Kurzvideos von Instagram, TikTok, YouTube und Co., die ihnen zur Suchanfrage relevanten Content liefern. Damit reagiert Google auch auf eine Entwicklung, die mehr Suchen direkt über die Videobereiche der Plattformen hervorruft. TikTok zeigt inzwischen sogar Search Highlights an. Und Google sieht die Plattform als Konkurrenz an – nach eigenen Angaben –, hat vergangenes Jahr sogar in einer Kooperation eigene Suchergebnisse auf der Entertainment-Plattform integriert.

Neben dem Short Videos-Filter, der sich demnach wohl langfristig etablieren dürfte, hat Google weitere neue Suchfilter integriert. So ersetzt der Forums-Filter jetzt den Perspectives-Filter. Denn auch Inhalte aus Foren wie Reddit, Quora und Co. sind für Suchende relevanter denn je – nicht zuletzt deshalb ging Google einen millionenschweren Deal mit Reddit ein, der das KI-Modell-Training mit Reddit-Daten ermöglicht. Und Filter für Products und Product Sites sind derzeit ebenfalls im Test. Auch in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Das bestätigt der SEO-Experte Malte Landwehr unter Brodie Clarks LinkedIn Post. Somit erhalten User in der Suche differenziertere Ergebnisoptionen – vom Kurzvideo über den Reddit-Eintrag bis hin zum Artikel.