Der neue Video-Player von Facebook vereinheitlicht die Darstellung aller Videoformate – von kurzen Reels bis hin zu Live Streams – und verspricht ein nahtloses und einheitliches Seherlebnis.

Facebook hat kürzlich auf dem eigenen Blog einen neuen, bildschirmfüllenden Video-Player vorgestellt. Der neue Player zielt darauf ab, ein einheitliches Seherlebnis über alle Videoformate hinweg zu schaffen und wird zunächst in den USA und Kanada eingeführt.

Alle Videos werden standardmäßig im vertikalen Modus anzeigt, was es der Plattform ermöglicht, das relevanteste Video zu empfehlen, das als Nächstes angeschaut werden soll, unabhängig davon, ob es sich um ein langes, kurzes oder Live-Video handelt. Für Facebook bedeutet das, dass mehr Menschen Videos auf der Plattform ansehen und dadurch unter anderem die Verweildauer sowie die Anzahl der Werbeaufrufe und -klicks erhöht werden kann. Für Creator bedeutet die Neuerung mehr Reichweite, und eine höhere Anzahl von Aufrufen. Darüber hinaus signalisiert die Einführung des neuen Video-Players Facebooks Absicht, mit anderen großen Plattformen wie beispielsweise TikTok gleichzuziehen. Der Hauptgrund für die Änderung auf den vertikalen Ansichtsmodus ist laut Meta die Verschiebung im Videokonsum und dass ein Großteil der Betrachtung jetzt auf dem Smartphone stattfindet.

Video-Player, © Meta

Steuerung von Videos wie bei YouTube

Neue Steuerungselemente wie der Vollbildmodus für horizontale Videos und ein Schieberegler zum Überspringen bieten zusätzliche Flexibilität und verbessern das User-Erlebnis erheblich. Durch Tippen können weitere Optionen wie Pause, Zurück- oder Vorspulen genutzt werden, wie es beispielsweise auch bei YouTube möglich ist. Auch außerhalb des Players, im Facebook Feed und auf der Registerkarte Video, werden die erweiterten Empfehlungen angezeigt. Facebook gab in seinem Blog-Artikel außerdem an, dass es den Usern in Zukunft mehr Reels zeigen wird, da die Nachfrage nach Kurzvideos steigt.

Steuerungselemente im Video-Player, © Meta

Ein verbessertes Videoerlebnis könnte Facebook helfen, auch die Aufmerksamkeit des jüngeren Publikums zu gewinnen. Darüber hinaus fällt die Einführung des neuen Video-Players in eine kritische Phase, in der US-Gesetzgeber ein mögliches Verbot von TikTok erwägen. Ein solches Verbot könnte den Videokonsum auf anderen sozialen Plattformen, einschließlich Facebook, deutlich erhöhen.

Facebooks neuer Video-Player wird zunächst auf iOS- und Android-Geräten in den USA und Kanada eingeführt, bevor er in den kommenden Monaten weltweit verfügbar sein wird.