Alles in allem gleicht der Feed also TikTok oder auch der Experience bei YouTube Shorts. Ob und wann dieser Feed umfassend ausgerollt wird, ist bis dato unklar. Dass LinkedIn damit einverstanden war, Gamble den Test weiterhin öffentlich zu besprechen, deutet möglicherweise auf einen ernsthaften Integrationsplan hin. Sollte das Feature kommen, müsste LinkedIn womöglich weiter am Algorithmus arbeiten, um eine attraktive Videoauswahl für die User bereitzustellen. Unter einem Post von Social-Media-Experte Matt Navarra diskutieren die Nutzer:innen diese Option bereits. Die Social-Media-Beraterin Lena Weber meint:

The thing is, what makes TikTok so good is the For You tab and its algorithm. Unless LinkedIn can replicate this to some degree, will it just be a lot of LinkedIn bros bigging up their personal branding course, brand videos (shudder) and a few select gems?