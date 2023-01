BuzzFeed stock up 150% after it announces it will use ChatGPT to help write content pic.twitter.com/vPhCoCqeu9

Wie gut würde OpenAIs Chatbot abschneiden, wenn du ihn deine Abschlussprüfung schreiben lässt?

Nicht nur Marketer, sondern auch Student:innen oder Schüler:innen liebäugeln mit dem ChatGPT-Einsatz. Aber wie gut kann die Sprach-KI bei Tests, Abschlussprüfungen und Forschungsarbeiten wirklich helfen? Dieser Frage sind Forscher:innen aus Minnesota nachgegangen. In der kürzlich veröffentlichten Studie ließen Rechtsprofessor:innen der University of Minnesota ChatGPT Antworten für Abschlussprüfungen in vier Kursen erstellen. Die KI hat alle vier bestanden, jedoch mit einer Durchschnittsnote von C+ (das entspricht in Deutschland der Note befriedigend plus beziehungsweise einer 2,7). In einem anderen vor kurzem veröffentlichten Artikel schreibt Christian Terwiesch, Professor an der Wharton School of Business, dass ChatGPT eine Betriebswirtschaftsprüfung mit der Note B (das entspricht in Deutschland der Note gut beziehungsweise einer 2,0) bestanden hat.

Die Gruppe der University of Minnesota stellte fest, dass ChatGPT gut darin war, „grundlegende rechtliche Regeln“ anzusprechen und Doktrinen zusammenzufassen, aber beim Versuch, für einen Fall relevante Probleme zu identifizieren, ins Stocken geriet. Terwiesch sagt, der Generator sei „erstaunlich“ bei einfachen Fragen zum Betriebs-Management und zur Prozessanalyse, könne aber nicht mit fortgeschrittenen Prozessfragen umgehen. Er machte sogar Fehler in Mathematik der sechsten Klasse.

Reklametafel an Times Square in New York: Avocados From Mexico integriert ChatGPT in Marketing-Kampagne zum Super Bowl

Trotz Problemen in Mathematik, ist nicht von der Hand zu weisen, dass ChatGPT beeindruckende Ergebnisse liefert und mit diesen aktuell viel Aufmerksamkeit erregt. Das Unternehmen Avocados From Mexico nutzt diese Präsenz in der Digitallandschaft und darüber hinaus für sich und hat ChatGPT in eine Super-Bowl-Kampagne integriert.