Social Media spielt eine zunehmend zentrale Rolle in der Customer Journey, wird jedoch selten als direkter Kaufkanal genutzt. Laut einer neuen Studie von GetApp beginnen 23 Prozent der Befragten ihre Produktsuche beziehungsweise Trendrecherche auf Plattformen wie Instagram, YouTube und TikTok – doch nur ein kleiner Teil schließt den Kauf tatsächlich dort ab. Besonders beliebt ist Instagram: 82 Prozent der User nutzen die Plattform, um nach neuen Produkten oder Dienstleistungen zu suchen, gefolgt von 71 Prozent auf YouTube und 43 Prozent auf TikTok. Dennoch tätigen nur acht Prozent der weltweit 5.585 Befragten ihren Kauf direkt über Social Media.

Die Studie zeigt, dass viele User soziale Plattformen eher zur Entdeckung neuer Marken (60 Prozent) und für die Suche nach Angeboten (59 Prozent) nutzen. Ein auffälliger Trend ist der Austausch über Dark Social – private Kanäle wie Messenger oder Gruppenchats, die nur schwer nachzuvollziehen sind. 60 Prozent der Befragten teilen hier ihre Bewertungen und Empfehlungen, oft außerhalb der Reichweite von Tracking-Tools. Intagram-Chef Adam Mosseri beschreibt die Relevanz dieser privaten Shares wie folgt:

If you look at how people share, all of the growth has been in stories and in DMs over the last five years or so. To the degree that there is growth in feed, it’s all in video, it’s not in photos.