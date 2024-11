Zwar ist Halloween vorbei und der Herbst nähert sich dem Winter – dennoch können Marketer sich von den Trending Hashtags des Oktobers inspirieren lassen. Denn diese lassen darauf schließen, dass die User aktuell insbesondere an saisonalen Inhalten interessiert sind. Ob eine herbstliche Gestaltung des Newsletters, die Teilnahme an aktuellen Trends oder Kampagnen, die langsam auf die anstehende Vorweihnachtszeit einstimmen – mit viel Atmosphäre, Gemütlichkeit und Feiertagsstimmung können Marken momentan nicht viel falsch machen. Und mit dem Black Friday und der Holiday Season bieten sich dazu noch einige Touchpoints für lukrative Kampagnen und Social Commerce.

Infoencing, Ethic Influence und KI-Idole

Welche Entwicklungen das Influencer Marketing 2025 prägen werden, hat Reachbird im Rahmen eines aktuellen Trendberichts prognostiziert, für welchen die Agentur zum siebten Mal in Folge 23 Branchenexpert:innen befragt hat. Die erste wichtige Entwicklung: Posts mit Purpose rücken in den Vordergrund. Immer mehr Influencer möchten mit ihren Followern in den Wissensaustausch treten und auch gesellschaftliche Themen ansprechen. Daraus können sich, so erklärt Reachbird, hybride Konzepte entwickeln, die darauf abzielen, die Interaktion zwischen Mensch, Marke und Influencer zu stärken.

In eine ähnliche Richtung geht auch der zweite von der Agentur identifizierte Trend: Authentizität und Verantwortung stehen verstärkt im Fokus. Die Glaubwürdigkeit der Influencer, die eigene Verantwortung und damit auch echte Verbindungen mit der Community werden für viele User, Influencer und auch Marken zu Prioritäten. Konträr dazu steht der Aufstieg der KI-Influencer, welche zunehmend an Realismus und Einfluss in den sozialen Medien und der digitalen Werbelandschaft gewinnen.

AI Influencerin, KI-generiert mit Adobe Firefly, via Canva

Zu guter Letzt antizipiert Reachbird, dass sich insbesondere Instagram mehr und mehr zu einer personalisierten Shopping-Plattform entwickeln wird – und dadurch sogar mit E-Commerce-Konzern Amazon konkurrieren kann. Letzterer integriert derweil neue KI-Features, um die Plattformerfahrung zu optimieren. Mehr dazu liest du im unten verlinkten Artikel.