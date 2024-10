Ein vereinfachtes Shopping-Erlebnis, personalisierte Inspiration und die besten Preise – all das will Google ausgewählten Usern mit der Hilfe von AI künftig bieten. Wir stellen dir die Neuerungen vor.

Künstliche Intelligenz trägt schon lange einen wesentlichen Bestandteil zur Gestaltung der Google-Suchergebnisse bei. Erst kürzlich hat das Suchmaschinenunternehmen ein revolutionäres Search Update angekündigt, welches den Usern unter anderem Voice und Video-Search in Lens sowie Circle to Search für Musik bringt. Nun geht es direkt weiter: Auch im Shopping-Bereich hat Google mehrere spannende KI-basierte Neuerungen verkündet. In Deutschland werden die neuen Features zunächst leider nicht verfügbar sein – der erste Roll-out erfolgt nur in den USA.