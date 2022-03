Du weißt immer noch nicht genau, was der Digital Bash ist? Kein Problem, wir haben dir hier nochmal alles zur Event-Reihe zusammengefasst – und teilen umfassende Content Insights.

Der Digital Bash ist eine der größten Web-Konferenzreihen der Digitalbranche. Diese Live-Vortragsreihe ist ein Projekt von OnlineMarketing.de, dem Fachportal und einer Referenz der Digitalbranche für das Online Marketing, mit mehr als 400.000 monatlichen Unique Usern. In einer Live-Übertragung teilen Expert:innen einen Vormittag lang ihr Fachwissen über zu diversen Themen Rund ums digitale Marketing, zu HR-Themen und relevanten Entwicklungen wie das Metaverse. Speaker von Adobe, Instagram, Google, Yext und Co. waren bereits vertreten, außerdem bekannte Social-Persönlichkeiten wie Chris Krömer und Younes Zarou. Und auch du kannst mit deinem Unternehmen oder als Expert:in dabei sein.

Für wen ist der Digital Bash?

Prinzipiell kann jede:r teilnehmen – immerhin gibt es pro Bash etwa 2.500 Plätze. Besonders für Marketer und Social Media Manager, SEOs und C-Level Manager aus dem Marketing, aber auch für Teams von KMU, Studierende, Conversion-Optimierer:innen oder Creator sind die Insights geeignet. Auch Firmen können sich und ihre Mitarbeiter:innen anmelden und vom Digital Bash lernen. Und wenn du keine Zeit während des Live Events hast, lassen wir dir die Aufzeichnung im Nachhinein zukommen. So kannst du sie beliebig oft und überall an- oder nachschauen.

Außerdem kannst du theoretisch an jedem Event des Digital Bash teilnehmen. Um bei der Masse an Talks allerdings nicht den Überblick zu verlieren, sind diese in verschiedene Themenblöcke unterteilt. Social, E-Commerce, Marketing Tools, Affiliate Marketing, HR und vieles mehr warten auf dich. Zudem haben wir spezifischere Themen auf Lager: Amazon und Agency Specials, Local Marketing und das Metaverse sind weitere Bereiche, die wir bedienen.

Wann finden die Events statt?

Wir erwarten über 100.000 Teilnehmer:innen, die 2022 an rund 70 Events teilnehmen. Das heißt, pro Woche kannst du mindestens ein Event verfolgen. Dabei kannst du dich grundsätzlich zu jedem Event anmelden, solange noch genug Plätze frei sind. Die Events starten vormittags um 9 Uhr oder 9:30 Uhr und laufen in der Regel drei bis vier Stunden. So hast du am Nachmittag genügend Zeit, dein gewonnenes Wissen und Best Practices direkt umzusetzen. An den meisten unserer Veranstaltungen kannst du am Dienstag und Donnerstag teilnehmen.

Digital Bash, beispielhafte Terminankündigung

Kostet die Teilnahme am Digital Bash etwas?

Das Beste am Digital Bash? Er ist komplett kostenfrei. Genaugenommen kostet es dich ein paar Stunden, doch dafür kommst du an exklusive Einblicke, top Präsentationen und hast darüber hinaus sogar die Chance, den Speakern Fragen zu stellen und diese live beantwortet zu bekommen. Darüber hinaus erhältst du nach dem Event auch die Slides und Kontaktdaten der Speaker. Da während der Pandemie kaum große Messen vor Ort stattfinden dürfen, stellt der Digital Bash eine hervorragende Alternative zum Kontakteknüpfen dar.

Einzig bei Digital Bash EXTREME-Ausgaben kostet die Teilnahme zwischen 99 und 129 Euro pro Person. Allerdings werden in diesem Rahmen spezifische Deep Dives mit noch mehr Hands-on-Lernpotentialen und noch mehr Interaktionen mit den Expert:innen geboten.

Spezialausgaben

In unseren EXTREME-Ausgaben – zu Themen wie Metaverse, LinkedIn, TikTok, Cookieless Targeting etc. – erhältst du tiefgreifende Insights und Praxistipps von Expert:innen und Unternehmen, die auf dem jeweiligen Gebiet bereits Erfolge vorweisen können und ihr Know-how nun in snackable Vorträgen an dich weitergeben. So erklärt Meta selbst die Pläne für das Metaverse, Google gibt Tipps zum Advertising in der Post-Cookie-Ära und Corporate Influencer ermöglichen Einblick in ihre Erfolgsgeheimnisse.

Neben den EXTREME Events haben wir Female Experts-Ausgaben veranstaltet, bei denen nur weibliche Speaker auf der digitalen Bühne zu finden sind. Diese Events sollen die im Online Marketing oftmals noch unterrepräsentierten Frauen in den Mittelpunkt stellen. Die Ausgaben zum Spezialgebiet Programmatic Advertising wiederum werden immer in Kooperation mit unserem Partnerunternehmen d3con veranstaltet. Des Weiteren finden auch Winter- oder Sommer-Specials mit einem bunten Marketing-Themen-Mix statt. Und 2022 findet zum ersten Mal ein hybrides Main Event statt.

Das Digital Bash Main Event 2022

Am 12. Oktober 2022 findet unser Main Event in Hamburg, im kultigen Millerntor-Stadion des FC St. Pauli statt. Doch auch alle, die nicht vor Ort sein können, haben die Chance, alle Vorträge und Extras digital zu erhalten. Merke dir das Event schon jetzt vor und sei gespannt auf den ganz großen Digital Bash, der das Beste aus der Online- und Offline-Welt der Konferenzen verbindet.

Wo melde ich mich bei der Web-Konferenz an?

Auf der Website des Digital Bash kannst du dich ganz einfach durch die Events klicken und dich online direkt für dein gewünschtes Event anmelden. Danach bitte nicht vergessen deine Anmeldung per Mail zu bestätigen, den Termin einzutragen und voilà: Du bist dabei.

Um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben kannst du gerne unsere Social Kanäle auf LinkedIn und Instagram abonnieren.

Der Digital Bash Podcast als Content-Ergänzung im Audiobereich

Abonnieren kannst du auch den Digital Bash Podcast. In diesem Format erhältst du im Weekly Update in unter zehn Minuten die wichtigsten Online Marketing News der Woche auf die Ohren – und wirst über ein Schwerpunktthema der Woche im Detail informiert, von unserem OnlineMarketing.de-Redaktionsteam.

In unseren diversen Expert:innenfolgen wiederum kommen Brancheninsider zu Wort, die selbst beim Digital Bash gesprochen haben oder mit dem Event in Verbindung stehen. Dabei geht es um Themen wie New Work, SEO, Instagram Ads, Kund:innenvertrauen und viele mehr. Du kannst bei Acast, Spotify und Apple Podcast direkt reinhören.

So läuft ein Digital Bash ab

Im Hintergrund beginnen die Planungen für einen Digital Bash bereits einige Zeit vor dem Event. Auf diese Weise können wir dir als Zuschauer:in ein ausgereiftes Event bieten. Per Kalender oder Homepage kannst du schon einige Wochen bis Monate vor Beginn des Events einsehen, welches Event mit welchen Speakern ansteht. Außerdem geht auf unseren Social-Media-Kanälen rund eine Woche vor Bash-Beginn das digitale Informationsprogramm los. Egal, worüber du aufmerksam wirst, die Anmeldung geschieht immer über unsere Homepage. Dort läuft es wie folgt ab: Event auswählen, deine Daten inklusive E-Mail-Adresse eingeben und deine Anmeldung absenden. Danach wirst du eine Mail von uns erhalten, die es zu bestätigen gilt. Ebenfalls per Mail erhältst du auch den Zoom Link, mit dem du am Digital Bash teilnehmen kannst.

Dann kommt der langersehnte Tag: Endlich geht der Digital Bash los. Um teilzunehmen, kannst du einfach auf den Anmeldelink aus der Mail klicken – keine Sorge, deine Kamera und Ton sind automatisch ausgestellt. Grundsätzlich beginnt das Event mit einer kurzen Introduction der Moderator:innen. Danach folgen – unterbrochen von Fragen und Pausen – die Vorträge der Speaker. Vor, während und nach dem Event werden unsere Social-Media-Kanäle, konkret Instagram, Facebook und LinkedIn, mit Content zum Bash bespielt. Dort kannst du also gerne für exklusive Sneak Peaks vorbeischauen und das ein oder andere Like dalassen, eigene Stories zum Event teilen, aber auch Fragen stellen. Das Event wird schließlich mit den Key Takeaways zur jeweiligen Ausgabe abmoderiert.

Digital Bash-Abschluss-Post bei LinkedIn

Am Abend des Event-Tages erreicht dich eine Mail. Inhalt derer sind einerseits die Aufzeichnung des Digital Bashs, andererseits die Slides der Speaker-Präsentationen – und that’s it. So läuft ein Digital Bash ab. Du findest, dass sich das spannend anhört? Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Denn du kannst im Publikum und auf Speaker-Seite dabei sein.