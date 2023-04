New Commerce und Digital Bash werfen ihre Event Power in einen Topf und stellen ein Top-Programm zusammen. Einen Vormittag lang dreht sich alles um Social Commerce, User-Generated Content, ChatGPT und die aktuellsten Trends im E-Commerce.

Auch im Jahr 2023 gehören vor allem E-Commerce und Social Media zu den interessantesten Themen in der Digitalwelt. In kaum einem anderen Bereich lassen sich derart schnell neue Trends und Entwicklungen erkennen. Genau deshalb gibt es den New Commerce x Digital Bash!

New Commerce by Mawave und Digital Bash haben ihre Event Power vereint und ein Top-Programm mit Expert:innen von TikTok, Douglas und Co. für dich zusammengestellt. Am 20. April dreht sich einen Vormittag lang alles um Themen wie beispielsweise Social Commerce, User-Generated Content, KI-Chatbots und weitere aktuelle Trends im E-Commerce. Sobald du dich kostenlos angemeldet hast, kannst du ganz bequem von überall aus teilnehmen – inklusive Benefits wie Speaker Slides, Live Q&A und Aufzeichnung.

Das Programm beim New Commerce x Digital Bash

Wie sieht es eigentlich bei TikTok hinter den Kulissen aus? Wer sich ebenfalls schon einmal gefragt hat, wie die Performance- und E-Commerce -Strategien von TikTok zukünftig aussehen werden, sollte sich unbedingt anhören, was Lisa-Marie Schütz zu berichten hat. Lisa ist Agency Partnership Managerin bei TikTok und kann dir deshalb in ihrem Vortrag „The Year of Commerce and Performance“ exklusive Einblicke in erfolgreiche Werbe- und Verkaufsstrategien für Marken und Unternehmen auf der Plattform geben. Zudem erfährst du von ihr, welche Trends und Entwicklungen auf TikTok aktuell sind und wie du diese in deine Marketing-Strategien integrierst. Dieser Blick hinter die Kulissen der ByteDance-Plattform lohnt sich.

An diesem Trend kommst du nicht vorbei! In unserem Programm geht es spannend weiter mit einem Thema, welches in immer mehr Bereichen der digitalen Welt an Bedeutung gewinnt. Worum es geht? Um User-Generated Content (UGC). Yassin Hamdaoui ist Experte auf dem Gebiet und zeigt dir in seinem Vortrag einerseits, wie Creator Apps den UGC-Prozess unterstützen können. Andererseits erfährst du, wie sich UGC in Social Ads umwandeln lässt. Yassin ist Head of Social Media & Commerce, Data Management & Innovation bei Douglas. Mit seiner weitreichenden Erfahrung hat er ein starkes Gespür für sowohl aktuelle als auch zukünftige Trends. Von Yassin bekommst du Best Practices und Strategien an die Hand, die dir dabei helfen, UGC in deine Social-Commerce-Strategien zu integrieren. Höre Yassins Vortrag ab 10:00 Uhr zu und stelle ihm live alle deine Fragen zum Thema User-Generated Content im Social Commerce.

Eine gute Marketing-Strategie ist schon mal die halbe Miete. Doch wie erkennst du, ob deine Strategie nun Erfolg hat oder nicht? Key Performance Indicator ist in diesem Zusammenhang vermutlich ein Begriff, der dir nicht fremd ist. Doch KPIs gibt es viele. Woher also wissen, welche eigentlich wirklich wichtig sind, um kluge Marketing-Entscheidungen zu treffen? Auf diese Frage hat Nils Schönburg die Antwort. Nils ist Head of Marketing & E-Commerce bei Paul Hewitt und kennt sich bestens aus auf den Gebieten Performance, Testing sowie CRM und Analytics. Beim New Commerce x Digital Bash entwirft Nils mit dir gemeinsam ein System, mit dem du alle relevanten Parameter im Blick behältst und gleichzeitig zentrale Herausforderungen in den Bereichen Tracking und Attribution überwindest. Gespannt? Dann solltest du seinen Vortrag definitiv nicht verpassen.

Anschließend gehen wir den folgenden Fragen auf den Grund:

Welche sind die aktuellsten Trends im E-Commerce?

Und welche Fails solltest du besser vermeiden, um in diesem Jahr durchzustarten?

Digital Bash und OnlineMarketing.de CEO Marc Stahlmann präsentiert dir die 4+7 E-Commerce-Trends und Fails 2023, wobei er dir direkte Learnings vermittelt, welche du sofort anwenden kannst. Untermauert von Ergebnissen einer eigens durchgeführten Umfrage mit mehr als 1.000 Teilnehmer:innen hast du am Ende des Vortrags den Schlüssel für deine erfolgreiche Strategie in der Hand. Never fail again – sobald du diese Tipps anwendest, wirst du Profi im E-Commerce.

Der krönende Abschluss: In einer spannende Panel-Diskussion kommen anschließend führende Expert:innen auf dem Gebiet ChatGPT sowie aus den Bereichen Content, Data und Creative Design zusammen. Von ihnen bekommst du einen Einblick in die neuesten Entwicklungen im E-Commerce. Diskutiere gemeinsam mit Veronica Demschik, Head of E-Commerce bei ghd (Wella Group), Marlena Hien, CEO von Bears with Benefits, Johannes Lutz, dem Founder des Körperpflegeunternehmens Duschbrocken, sowie Alina Torda, Lead Performance Marketing & BI bei Mawave, über die wichtigsten Trends und neusten Entwicklungen. Geleitet von Niklas Lewanczik, Leiter der OnlineMarketing.de-Redaktion, kommen in dem Panel Themen wie einerseits KI – von ChatGPT bis hin zu Googles neuen Lösungen – und andererseits Content, Data und Creative Design auf den Tisch. Interesse geweckt? Melde dich kostenlos zum Event an und diskutiere mit.

Moderiert wird das Event von keinem geringeren als Jason Modemann. Der Co-Founder und CEO der Marketing-Agentur Mawave leitet dich und die Speaker durch den Vormittag, stellt die ein oder andere Frage und hakt an der richtigen Stelle nach. So bekommt er wirklich jeden Tipp aus unseren Profis heraus. Sei live mit dabei und lasse deine Fragen von Jason direkt an unsere Speaker weitergeben, damit keine unbeantwortet bleibt.

Agenda

9:30 – 9:40 Uhr: Opening New Commerce x Digital Bash

Jason Modemann | Co-Founder und CEO | Mawave

Jason Modemann | Co-Founder und CEO | Mawave 9:40 – 10:00 Uhr: The Year of Commerce & Performance

Lisa Marie Schütz | Agency Partnerships Managerin | TikTok

Lisa Marie Schütz | Agency Partnerships Managerin | TikTok 10:00 – 10:20 Uhr: Social Commerce mit der Douglas Creator App: User Generated Social Ads

Yassin Hamdaoui | Head of Social Media & Commerce, Data Management & Innovation | Douglas

Yassin Hamdaoui | Head of Social Media & Commerce, Data Management & Innovation | Douglas 10:20 – 10:40 Uhr: Commerce + Social: Mit diesen Daten und KPIs implementierst du in wenigen Minuten ein Dashboard zur profitablen Steuerung deines Marketings

Nils Schönburg | Head of Digital Marketing & E-Commerce | Paul Hewitt

Nils Schönburg | Head of Digital Marketing & E-Commerce | Paul Hewitt 10:40 – 11:00 Uhr: 4+7 E-Commerce Fails und Trends 2023

Marc Stahlmann | CEO & Founder | Digital Bash

Marc Stahlmann | CEO & Founder | Digital Bash 11:00 – 11:45 Uhr: Panel: Das große E-Commerce Trend Update: Von Content und Data über Creatives bis zu ChatGPT

Alina Torda / Lead Performance Marketing & BI | Mawave

Veronica Demschik / Head of E-Commerce | ghd (Wella Group)

Marlena Hien / CEO & Founder | Bears with Benefits

Johannes Lutz / Gründer | Duschbrocken

MODERATION: Niklas Lewanczik / Reaktionsleiter | OnlineMarketing.de

11:45-11:55 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Jason Modemann | Co-Founder und CEO | Mawave

