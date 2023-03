Die Agentur Social Match hat kürzlich den Social Talk Trendreport 2023 Social Media und Influencer Marketing veröffentlicht. Der Guide über die wichtigsten Trends für Creator, Influencer und Brands bietet dir Insights, Expert:innentipps und Prognosen – damit du deine Social-Präsenz dieses Jahr noch erfolgreicher gestalten kannst.

Der Social Talk Trendreport von Social Match zeigt einige Ergebnisse einer Studie der Agentur und von PlatTheHype, die belegen: 80 Prozent der Gen Z und Gen Y haben eine Screentime von über drei Stunden täglich und ein Drittel sind sogar über sechs Stunden täglich am Smartphone. Daraus resultiert auch: Die Potenziale von Social Media sind für Marketer, Influencer, Creator und User schier unendlich – allerdings gilt es, mit den stetigen Entwicklungen Schritt zu halten. Denn 2023 entwickelt sich Social Media mehr denn je über alle Plattformen hinweg unaufhaltsam zum Dreh- und Angelpunkt für Marketing-Aktivitäten und die Kund:innenkommunikation. Neben vieler neuer technischer Features auf allen Social-Plattformen, neuer Schwerpunkte auf einzelnen Diensten (Instagram), einiger Kontroversen (Twitter und TikTok) und ganz neuer Akteur:innen, die vor allem jüngere User schätzen (BeReal), setzen auch die Creator immerzu neue Trends, die das Marketing-Geschehen maßgeblich beeinflussen können.

Du möchtest den Status quo der jüngsten Entwicklungen auf Social Media erfahren – inklusive Prognosen, Insights und Expert:innen-Tipps, die du für deine eigenen Marketing-Zwecke nutzen kannst? Dann lohnt es sich für dich, einen Blick auf die Ergebnisse eines Reports der Social-Media- und Influencer-Agentur Social Match zu werfen. Der Social Talk Trendreport für das Jahr 2023 zeigt die wichtigsten Trends im Social Media- und Influencer Marketing-Universum auf: vom Plattform Battle zwischen TikTok, Instagram und YouTube über virales Community Management bis hin zum Metaverse. Der Bericht präsentiert „die Social Media Gamechanger […], die Unternehmen in 2023 zur Love Brand machen!“ Social Match erklärt:

Das Zeitfenster für ‚First Mover‘ ist klein, da Trends ebenso schnell wieder verschwinden können, wie sie gekommen sind, weswegen es für Brands ebenso wie für Konsument:innen umso wichtiger wird, schnell zu handeln.

Kurz und knapp: 11 Social-Prognosen für 2023

Der Social Talk Trendreport verschafft dir einen umfassenden Überblick über alle Trend-Topics für 2023 – inklusive spannender Insights von Expert:innen aus der Branche. In dem Report stellt die Agentur elf konkrete Thesen für 2023 auf:

Datenanalysen für Influencer werden zwar genauer, aber schaffen noch keine maximale Transparenz. Von Co-Creations zu eigenen Creator-Marken: Creator machen Unternehmen immer stärker Konkurrenz. Endlich! Vorfreude auf stärkeres In-App Shopping auf den Plattformen lässt Social Media boomen. Live Shopping wird auch 2023 nicht den erhofften Durchbruch schaffen. Marken ohne starkes Community Management werden den Zugang zur Zielgruppe verlieren. Instagram wird aus der Identitätskrise herausfinden, aber TikTok rennt als neue Suchmaschine der Gen Z weiter davon. Twitch und YouTube ersetzen bei der Gen Z das lineare Fernsehen. BeReal: Authentischer Content auf dem Vormarsch in der Plattformlandschaft. Erste deutsche Erfolgs-Cases, aber Discord bleibt ein Langzeitprojekt für Marken. Personal Branding ist key in 2023! LinkedIn wird zum neuen Spielplatz für Creator. Marken, die sich im Jahr 2023 noch nicht mit dem Metaverse beschäftigen, riskieren ihre Existenzsicherung.

Einige dieser Thesen beleuchten wir in diesem Artikel umfangreich.

Auf diese Social-Plattformen kommt es 2023 an

Auch wenn einige neue Akteur:innen wie BeReal oder Discord sich derzeit einen Anteil am Social-Media-Kuchen sichern – TikTok ist immer noch die App, die die Gen Z am meisten nutzt. Laut Social Match und PlayTheHype verbringen die User durchschnittlich 108 Minuten am Tag auf der Entertainment-Plattform. Damit rangiert TikTok in Sachen durchschnittliche tägliche Nutzungszeit weiterhin vor Instagram.

Social Talk Trendreport 2023, tägliche Social-Nutzung, © Social Match

Auch der Consumer Trends Report 2023 von The New Consumer in Zusammenarbeit mit Coefficient Capital macht deutlich: TikTok gehört im Bereich Social Media zu den Gewinner:innen der vergangenen zwei Jahre. Wie erfolgreich die Entertainment-Plattform im vergangenen Jahr war und welche Trends sich daraus für 2023 ergeben, erfährst du in unserem Artikel auf OnlineMarketing.de. Unter anderem stellen wir dir die gleiche Frage, die auch The New Consumer den Teilnehmer:innen der Studie gestellt hatte: Wenn du auf einer einsamen Insel nur noch eine Social App nutzen könntest, welche wäre das? Im Artikel erfährst du, welche Plattform am häufigsten im Rahmen der Untersuchung genannt wurde.

Die Meta-Plattform Instagram wiederum macht bereits seit längerem eine Identitätskrise durch, könnte 2023 jedoch wieder zurück zum eigenen Ursprung finden.

Instagrams Fokus auf Fotos ist womöglich in vollem Gange. Einige Instagram Marketer berichten über weniger Reels-Klicks und mehr Post-Engagement.

Doch auch Apps wie BeReal, Discord oder Twitch sorgen für Aufsehen. Das Creator-Format „7 vs. Wild“ lief auf YouTube und Twitch sogar so erfolgreich, dass die beiden Plattformen das lineare Fernsehen für die jüngeren Generationen nahezu ersetzt haben. Laut Social Match ist YouTube eine für TikTok größere Konkurrenz als Instagram. Im Rahmen der Studie ließ das Unternehmen auch Jacob Rott, Social Media Creator und Model, und Valentina Vapaux, Bestseller-Autorin und Social Media Creator, zu Wort kommen.

Social Talk Trendreport 2023, Statements von Jacob Rott und Valentina Vapaux, © Social Match

Trendprognose von Social Match:

Der Aufschrei #MakeInstagramInstagramAgain – inklusive einer vielfach geteilten Petition – scheint Früchte getragen und Anklang bei den Entwickler:innen gefunden zu haben. 2023 könnte Instagram den Fokus wieder verstärkt auf Bild- statt Video-Content legen. Obwohl die Report-Ergebnisse von Social Match zeigen, dass 63 Prozent Instagrams Fokus auf 9:16-Content gut finden. Das Fazit der Agentur lautet:

Instagram wird aus der Identitätskrise herausfinden, aber TikTok rennt der Plattform weiter davon.

Influencer Marketing

Seit einigen Jahren wird die gesamte Influencer-Marketing-Branche immer professioneller, um die Marketing-Disziplin wirksam in die Mitte der Gesellschaft zu tragen. Und die User erfreuen sich daran; schließlich sind es viele, vor allem jüngere Nutzer:innen, leid, auf unauthentische Werbeversprechen in klassischen Medien zu vertrauen. Und Influencer avancieren zunehmend zu vertrauenswürdigeren Werbebotschafter:innen für immer mehr Menschen. Um dieses Vertrauen aufzubauen, setzen Creator auf den gewünschten Austausch auf Augenhöhe mit ihrer Zielgruppe. Darüber hinaus engagieren sie sich gezielt bei gesellschaftlich relevanten Themen wie Nachhaltigkeit. Marken, die Partnerschaften und Kooperationen mit Influencern eingehen, können profitieren: Sie gewinnen durch Kooperationen häufig einen anhaltenden und erfolgreichen Zugang zu ihren Zielgruppen. Timm Chiusano, Social Media Evangelist aus New York City, erklärt:

Nutzer:innen wollen auf den Social Media-Plattformen Menschen sehen, denen sie stärker vertrauen können als klassischen Markenversprechen.

Auch Louisa Dellert, Keynote Speakering für Nachhaltigkeit und Klimaschutz und Moderatorin, gab im Rahmen des Social Talk Trendreports 2023 ein Statement zum Thema Influencer Marketing ab.

Social Talk Trendreport 2023, Influencer Marketing Statement von Louisa Dellert, © Social Match

„Der Wunsch nach echter Nähe und Austausch mit Personen aus der eigenen Community kommt immer stärker auch bei vielen Creatorn an”, beobachtet ebenso Felix Berthold, Creative Consultant bei Joli Berlin, und selbst erfolgreicher TikToker. Er erklärt:

Ich kenne viele, auch sehr reichweitenstarke Creator, die ihre private Handynummer teilen und wenige, aber enge Follower zu persönlichen WhatsApp-Gruppen einladen. Der Trend nimmt immer stärker zu!

Den vollständigen Gastbeitrag von Valentina Kessler Coraita, Felix Berthold, Marie-Josephine Ludewig, Lina Arnold kannst du auf OnlineMarketing.de nachlesen. Hier erhältst du weitere spannende Einblicke in die Themen Beziehungsaufbau auf Social Media, Social-Media-Content-Kreation in 2023, E-Commerce auf TikTok, Instagram und Co. und einige mehr.

Virales Community Management

Du möchtest deine Marke in eine Love Brand der jüngeren Generation wandeln? Dann führt für dich heutzutage kein Weg mehr an TikTok vorbei. Zwar ist die Hemmschwelle, eigene TikTok-Inhalte zu kreieren, bei vielen Unternehmen und Marken immer noch hoch, doch Social Match stellt dir eine Lösung vor, die dir dabei helfen kann, auf TikTok gesehen zu werden: virales Community Management. Dabei werden virale Videos, die auf der For You Page der User landen, von Brands mit Kommentaren versehen, die zur Diskussion anregen sollen. Der Dialog mit deiner Zielgruppe kann Unternehmen zu mehr Aufmerksamkeit verhelfen und ist laut Social Match „für Brands essenziell“. Vor diesem Hintergrund hat sich diese Art von Community Management mittlerweile auch auf TikTok etabliert – und für einige Unternehmen bereits rentiert, beispielsweise für Eurowings und Orangina.

Social Talk Trendreport 2023, The Power of Comment: Eurowings, © Social Match

Social Talk Trendreport 2023, Orangina Case, © Social Match

Trendprognose von Social Match:

2023 geht nichts mehr ohne ein gutes Community Management, gerade, wenn es darum geht, die Gen Z zu erreichen. Springt man hier nicht auf den Zug auf, verliert man schnell den Zugang zur jüngeren Zielgruppe.

Wie man es als Brand auf TikTok schafft von der Gen Z geliebt zu werden, erklärt Marie-Josephine Ludewig, die als Director of Creative Strategy & Concept bei Joli Berlin tätig ist, in unserem Digital Bash Podcast. Die TikTok-Expertin hat mit der OnlineMarketing.de-Redakteurin Larissa Ceccio nicht nur über die Chancen und Fallstricke für Brands auf TikTok, sondern auch über das Potenzial von typischen TikTok Challenges für Brands und darüber, wie oft Marken eigentlich auf TikTok posten sollten, um Reichweite generieren zu können, gesprochen.

Performance Marketing im Wandel

Social Match sieht im Bereich E-Commerce eine leicht rückläufige Entwicklung, die vielen Akteur:innen im Markt bereits Sorgen bereitet. Nicht nur die Aktienkurse sollen sinken, auch das gesamte Marktvolumen sei in 2022 um 20 Prozent abgestürzt. Brands, die auf Performance Marketing setzen, müssen somit ihre Strategien ändern und sich stärker auf neue Kanäle fokussieren. Nur so können sie den negativen Entwicklungen entgegenwirken.

Social Talk Trendreport 2023, Performance-Marketing-Tipps für 2023, © Social Match

Trendprognose Social Match:

Influencer Marketing, TikTok und Whatsapp sind die neuen Kanäle im Performance Marketing.

Web 3.0 und das Metaverse

Angesichts der großen KI-Revolution durch OpenAIs ChatGPT und der damit einhergehenden derzeitigen Entwicklungen, etwa, dass nach Bing AI und Googles Bard auch Meta kürzlich das KI-Sprachmodell LLaMA vorstellte, ist das Metaverse seit 2023 ins Hintertreffen geraten. Doch Social Match erklärt im Social Talk Trendreport: „It’s time to go Metaverse“. Die Agentur sagt:

Während Maybelline bereits gestylte Avatare ins Metaverse schickt, welche die Brand repräsentieren, und Nike schon zu Beginn ‚all in‘ gegangen ist, um sich eine große virtuelle Community aufzubauen, zögern andere noch. Zum einen, um sich besser zu informieren und zuerst mehr Expertise aufzubauen, zum anderen, um die Entwicklung zu beobachten.

Social Talk Trendreport 2023, Maybelline-Kampagne im Metaverse, © Social Match

Dabei weist Social Match darauf hin, dass es bei Trends immer die First-Mover gibt, die für den etwaigen Erfolg auch Risiken eingehen, und diejenigen, die immer etwas zu spät auf Trends aufspringen – und dadurch im schlimmsten Fall Chancen verschenken oder als Nachahmer:innen daherkommen. Marcel Hollerbach, Experte für Commerce & Venture, erklärt:

Am wichtigsten ist es, als Marke einfach was zu machen. Wenn es ein Learning aus der Entstehung des Internets vor 20 Jahren gibt, dann, dass man gar nicht früh genug damit anfangen kann, sich damit zu beschäftigen, Knowledge und internes Talent aufzubauen.

Trendprognose Social Match:

Die Metaverse Brand Cases von Kaufland, Nivea und Nike zeigen, dass immer mehr Brands im Web-3.0-Markt Fuß fassen – und damit anderen aufzeigen, dass es 2023 Zeit wird, sich mit den Potenzialen des Metaverse zu beschäftigen.

Fazit

Dieser Einblick in Trendvorhersagen von Social Match, wovon jede einzelne Entwicklung ein großes Veränderungspotenzial für die Social-Media-Branche bereithält, zeigt die für Marketer wichtigen Bewegungen auf, „die in diesem Jahr konsequent vorangebracht werden“. Brands, die 2023 bei all den rasanten Entwicklungen den Überblick behalten möchten, sind gut beraten, die Tipps und Insights für ihre Marketing-Zwecke zu nutzen.