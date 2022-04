Am 2 April ist der internationale Fact Checking Day. Und pünktlich zu diesem Termin zeigt Google anschaulich auf, mit welchen Features das Unternehmen die Suche so sicher wie möglich gestaltet. Denn die Informationslage im Internet kann sich oftmals als unübersichtlich und kompliziert gestalten. Daher ist Fact Checking und das Eindämmen von Desinformationen besonders wichtig. Mit diesen Funktionen können User ihre Suchergebnisse einordnen.

Die Google-Suche ist inzwischen so komplex und feingliedrig, dass das Unternehmen im vergangenen Jahr eigens eine Website und ein Erklärvideo veröffentlichte, um zu erklären, wie der Bereich funktioniert. Das Suchmaschinenunternehmen strebt danach, Usern die aktuellsten und relevantesten Nachrichten und Informationen, möglichst auf einen Blick, präsentieren zu können. Dabei gilt es auch, Desinformationen zu minimieren und Suchenden Kontexte zu den Quellen und zum Status der Suchergebnisse zu liefern.

Nidhi Hebbar, Product Manager bei Google, erklärt nun auf dem Blog The Keyword, mit welchen konkreten Features Google die Suchergebnisse und deren besonders transparent darstellt werden. Ein neues Feature ist beispielsweise ein Label, das viel zitierte Quellen anzeigt. Das hilft Usern beispielsweise dabei herauszufinden, welcher Publisher eine relevante Story zuerst veröffentlicht hat. Im Fall der Berichterstattung über Metas Bezahlung einer Consulting-Firma, die eine Schmutzkampagne gegen TikTok führt, war etwa die Washington Post Urheber:in der Story. Bei Google würde die Post dann ein Label mit dem Schriftzug „Highly Cited“ erhalten.

Die Funktion wird zunächst für englischsprachige Ergebnisse in den USA ausgerollt. In den kommenden Wochen folgt der Roll-out weltweit.

Google weist auch darauf hin, wenn Ergebnisse möglicherweise unzuverlässig sind, weil sie sich – wie bei einer Wahl oder der Sichtung eines ungewöhnlichen Tiers oder Objekts – noch ändern können. Ein entsprechender Hinweis war bereits 2021 getestet worden. Nun rollt das Unternehmen dieses Feature, ebenfalls zunächst für englischsprachige Suchergebnisse in den USA, aus.

Der Hinweis erinnert Suchende auch daran, dass sie die Quelle hinsichtlich des Vertrauens checken können und dass gegebenenfalls in einigen Stunden mehr gesicherte Informationen zum Thema vorliegen könnten.

Wer im Detail mehr über ein Suchergebnis und/oder die entsprechende Quelle erfahren möchte, kann entweder auf Googles Search Result Explainer zurückgreifen oder das Icon About this result anklicken. Ein Tippen auf die drei Punkte rechts oben neben einem mobilen Suchergebnis ermöglicht das Aufklappen eines Info-Pop-ups. Dieses liefert mithilfe von Informationen der Enzyklopädie Wikipedia Up-to-date-Informationen zu den Quellen.

Außerdem kannst du mit dem Feature auf mehr Artikel zum Thema auch von anderen Quellen zugreifen. Diese Funktion ist derzeit allerdings auch nur für englischsprachige Ergebnisse verfügbar, bald aber immerhin weltweit.

In ihrem Blogpost geht Nidhi Hebbar ebenfalls darauf ein, wie viel Gewicht das Suchmaschinenunternehmen dem Faktencheck beimisst. So erklärt sie:

When you search for a topic that may be disputed, you might see fact-check articles in your results. These results display snippets to help you get context about a claim that was made. Additionally, when you browse Google News on desktop, you can see recently fact-checked claims from independent publishers in your region, when related to the top stories of the day.