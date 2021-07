Google erweitert den Bereich About this Result und liefert den Usern damit tiefergehende Informationen dazu, warum gerade die zusehenden Seiten als Search Result angezeigt werden. Das GIF, das der Suchmaschinenkonzern teilte, zeigt, dass Nutzer:innen einfach in der mobilen Suche auf die drei Punkte neben der angezeigten Website klicken müssen, um mehr über diese zu erfahren.

Über die drei Punkte gelangen Nutzer:innen zu einer neuen Summary Page. Auf dieser zeigt Google den Usern, die Historie der Website und erklärt, warum sie als Search Result ausgespielt wird. Der Suchmaschinenkonzern erklärt:

Starting today, when you visit an About This Result panel — the three dots next to most results — you’ll get even more information about your results to help you make sense of the information and figure out which result will be most useful.

Obwohl das neue Feature keine tiefergehenden Insights bietet, warum eine Seite gut ranked und eine andere nicht, kann die neue Search-Result-Explainer-Funktion für SEO-Verantwortliche eine oberflächliche Orientierung bieten, warum Google welche Seiten ausspielt. Denn der Konzern erklärt auf dem unternehmenseigenen Blog, welche Faktoren dazu beitragen, dass eine Website angezeigt wird:

Matching keywords: A simple, but important, factor Google uses to determine if information is relevant is when a webpage contains the same keywords as your search.

Related terms: Google also looks for terms that our systems determined are related to the words in your query. If you search ‚how to cook fish in the oven,‘ we’ll also look for pages that have related terms like ‚bake‘ and ‚recipe.‘

Looking at links: When other pages link to a page using similar words as your query, that page might be relevant to your search. It can also be a helpful indicator of whether online content creators tend to regard the page as useful for that topic.

Local relevance: Our systems also look at factors like the language you’re using to search as well as your country and location, to deliver content relevant for your area. For example, if you search ‚what day is trash pickup?,‘ it’s helpful to get results that are applicable to your city or state.