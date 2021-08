In einem Blogpost zur neu designten Website mit Insights zur Google-Suche erklärt Danny Sullivan, Head of Google SearchLiaison, dass User nicht nur lernen können, wie genau Googles Ranking-System Content sortiert. Auch können sie nachvollziehen, welche Verbesserungen Google einsetzt, um die Suche noch nützlicher für alle zu machen. Dabei wurden allein 2020 rund 4.500 Optimierungen vorgenommen. Ob jede Optimierung für die User auch für die Webmaster vorteilhaft ist, liegt im Einzelfall im Auge der Betrachter:innen, wie die Diskussion um überschriebene Title Tags in den Suchergebnissen zeigt. Sullivan ergänzt:

As you’ll read about, we rigorously test these changes with the help of thousands of Search Quality Raters all around the world — people who are highly trained using our extensive guidelines. These rater guidelines are publicly available, and they describe in great detail how Search works to surface great content.