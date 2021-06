Trends oder kurzlebige Ereignisse rufen bei Google Suchergebnisse hervor, die sich schnell ändern könnten. Vor solchen und unzuverlässigen Resultaten in den SERPs warnt die Suchmaschine nun in einem Test.

Die User sollen bei Google nicht nur Links zu Suchergebnissen finden, sondern deren Qualität und Aktualität auch einschätzen können. Die marktführende Suchmaschine möchte Suchende so gut wie möglich auch über die Quellen oder etwaige Kontexte der Resultate in Search informieren. Deshalb testet Google jetzt eine Warnung in den SERPs. Diese wird Usern angezeigt, wenn ein Suchergebnis sich schnell ändern könnte oder aufgrund der Neuheit des Ereignisses noch nicht alle Fakten bekannt und die Informationen mithin eventuell unzuverlässig sind.

Warnhinweis von Google als Kontextgeber: Aber was gilt als Voraussetzung zur Warnung?

Verschiedene User haben den Test mit Googles Warnhinweis inzwischen entdeckt. Einer davon ist der Social-Media-Experte Matt Navarra, der einen Screenshot bei Twitter teilte: