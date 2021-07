Bitmoji von Kopf bis Fuß: Snapchat erweitert die Styling-Optionen für die Avatare. Unter anderem bekommen sie eine Full-Body-Ansicht, Hintergründe und neue Posen.

Seit 2017 können Snapchat User eigene Bitmoji erstellen. Diese haben seitdem eine große Fangemeinde gewinnen können. User können die Figuren in Markenklamotten kleiden und sie erhielten vor eineinhalb Jahren mit BitmojiTV sogar eine Art eigene Serie. Nun steht das nächste große Update an. Denn seit dem gestrigen Montag können erste User ihre Bitmoji im Profil in der 3D Full-Body-Ansicht anzeigen lassen.

Ganzkörper-Styling: Wähle zwischen verschiedenen Posen und Hintergründen für dein Bitmoji

Mit dem Update erhalten Bitmoji einen noch prominenteren Platz in dem Profil der User. Zuvor waren von ihnen nur das Gesicht bis zu den Schultern runter sichtbar und damit individualisierbar gewesen. Nun können Snapchat User ihre Bitmoji von Kopf bis Fuß stylen sowie eine Pose und einen Hintergrund auswählen.

© Snapchat

Bisher hatte Snapchat stets betont, dass das Profil in der App nie einen großen Stellenwert bekommen würde. Die App sei dazu da, authentische Momentaufnahmen zu teilen und sich nicht in einem durchgestylten Profil zu präsentieren. Warum das Unternehmen nun dennoch mehr Features für Bitmoji launcht, ist nicht ganz klar. Vor einem Dreivierteljahr hatte Snapchat mit Spotlight ein TikTok-ähnliches Feature gelauncht, das es Creatorn, aber auch normalen Profilen auf der Plattform erlaubt, mit etwas Glück Geld mit ihren Inhalten zu verdienen. Ein öffentliches Profil mit mehr Styling-Optionen für die Bitmoji bietet Creatorn eine zumindest kleine Plattform, um sich Followern und eventuellen Brand Partnern zu präsentieren.

Unabhängig davon ist es eine nette Spielerei, die User der App begeistern dürfte. Die Full-Body Bitmoji werden ab sofort ausgerollt. Es dürfte jedoch etwas dauern bis alle User darauf zugreifen können. Mit einem Klick auf dein Bitmoji in der oberen linken Ecke des Screens gelangst du zu deinem Profil. Wenn du nach unten zu dem Bitmoji-Bereich scrollst, kannst du dort deinen Bitmoji stylen und verändern.