Die immer neuen KI-Tools und deren Anwendungsszenarien bieten Marketern, Brands und Creatorn viel Potential zur Prozessoptimierung. Doch auch die KI-Systeme müssen noch optimiert werden, wie der Fall um das Alter Ego der Bing AI Sydney beispielhaft zeigte. Einen Schritt in die Richtung der Optimierung macht Meta. Der Konzern veröffentlichte das Datenset namens Casual Conversations v2. Dieses soll Researcher dabei unterstützen, ihren KI-Modellen Fairness gegenüber allen Communities zu vermitteln. Meta erklärt:

The dataset features 26,467 video monologues recorded in seven countries featuring 5,567 paid participants who provided self-identified attributes such as age and gender, and is the next generation following the original Casual Conversations consent-driven dataset, which we released in 2021. To our knowledge, it’s the first open source dataset with videos collected from multiple countries using highly accurate and detailed demographic information to help test AI models for fairness and robustness.