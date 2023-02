Auf dem offiziellen Microsoft Bing Blog heißt es, dass sehr lange Chat Sessions das Prometheus Model bei Bing verwirren können. Deshalb wird die Nutzungsfrequenz für die User angepasst. Das Unternehmen erklärt:

Starting today, the chat experience will be capped at 50 chat turns per day and 5 chat turns per session. A turn is a conversation exchange which contains both a user question and a reply from Bing. Our data has shown that the vast majority of you find the answers you’re looking for within 5 turns and that only ~1% of chat conversations have 50+ messages. After a chat session hits 5 turns, you will be prompted to start a new topic. At the end of each chat session, context needs to be cleared so the model won’t get confused. Just click on the broom icon to the left of the search box for a fresh start.