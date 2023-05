I’m pleased to announce we're bringing Bing to ChatGPT as the default search experience. With our search engine built-in, ChatGPT answers can be grounded by search and web data and include citations so you can learn more—all directly from within chat. https://t.co/A7zgVyr9OX pic.twitter.com/BhUFxHKMJE

Yusuf Mehdi, Corporate Vice President und Consumer Chief Marketing Officer bei Microsoft, erklärt auf dem Unternehmens-Blog:

ChatGPT will now have a world-class search engine built-in to provide timelier and more up-to-date answers with access from the web. Now, ChatGPT answers can be grounded by search and web data and include citations so you can learn more – all directly from within chat.

Kürzlich hat OpenAI bereits das Web Browsing Feature und den erweiterten Zugriff auf Plugins für ChatGPT Plus eingeführt. Diese Plugins sollen fortan auch direkt in der Bing-Suche funktionieren sowie in der Edge Sidebar genutzt werden können.

Windows Copilot: Bing Chat für sämtliche Windows-Dienste und Apps

Die Ankündigung zur Bing-Integration bei ChatGPT erfolgte im Rahmen von Microsofts Build Event für Entwickler:innen. In diesem Kontext wurde auch der Windows Copilot für Windows 11 vorgestellt – der ab Juni in der Preview verfügbar ist. Damit erhalten Windows User eine zentralisierte KI-Assistenz für sämtliche Windows-Optionen. Das heißt, Nutzer:innen können über die Taskbar direkt auf den Bing Chat zugreifen. Auf dem Unternehmens-Blog heißt es dazu:

Invoking Windows Copilot is familiar and easy – the button is front and center on your taskbar – simple to find and use. Once open, the Windows Copilot side bar stays consistent across your apps, programs and windows, always available to act as your personal assistant. It makes every user a power user, helping you take action, customize your settings and seamlessly connect across your favorite apps.

User können den Bing Chat für Fragen nutzen, aber auch konkrete Aufgabenstellungen an die KI weitergeben – oder eine Kreation starten.