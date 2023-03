Dabei wurde der Launch von ChatGPT durch Kooperationspartner:in Microsoft begünstigt. Der Tech-Konzern hat zehntausende A100 Chips von Nvidia zusammengestellt und sogar Serveranpassungen vorgenommen, um einen Supercomputer bereitzustellen, der nach Konzernangaben mehrere hundert Millionen US-Dollar gekostet haben dürfte. Nidhi Chappell, Microsoft General Manager für die Azure AI Infrastructure, erklärte gegenüber Bloomberg, dass diese technische Grundlage erst den Launch von OpenAIs ChatGPT ermöglicht hat:

We built a system architecture that could operate and be reliable at a very large scale. That’s what resulted in ChatGPT being possible. That’s one model that came out of of it. There’s going to be many, many others.

Mit GPT-4 wird auch ChatGPT optimiert. OpenAI eröffnet den Zugang zum Modell via ChatGPT und über die API. Interessierte müssen sich aber, wie gewohnt, auf einer Warteliste eintragen; erste Entwickler:innen erhalten jedoch schon Zugriff. Dann können sie die vielen, teils ungeahnten, Möglichkeiten wahrnehmen und selbst testen, die das Unternehmen vorgestellt hat. Sechs Monate lang hat OpenAI daran gearbeitet, GPT-4 anzupassen und für den Launch vorzubereiten. Jetzt ist das Modell da und laut der Unternehmens-Website so leistungsfähig, dass es selbst komplexe Anfragen bearbeiten und sogar schwere Examen mit Bravour meistern kann. Auf der Website heißt es:

GPT-4 is a large multimodal model (accepting image and text inputs, emitting text outputs) that, while less capable than humans in many real-world scenarios, exhibits human-level performance on various professional and academic benchmarks. For example, it passes a simulated bar exam with a score around the top 10% of test takers; in contrast, GPT-3.5’s score was around the bottom 10%.

Zudem soll das Modell andere große Sprachmodelle in vielerlei Hinsicht übertreffen, auch in anderen Sprachkontexten als dem englischen:

In the 24 of 26 languages tested, GPT-4 outperforms the English-language performance of GPT-3.5 and other LLMs (Chinchilla, PaLM), including for low-resource languages such as Latvian, Welsh, and Swahili.

Was GPT-4 für Marketer, Privat-User und Co. in einem praxisnahen Kontext zu leisten imstande ist, zeigen einige Beispiele, die OpenAI vorgestellt hat. So kann das KI-Modell jetzt Bildeingaben verarbeiten und interpretieren – und versteht dabei auch Humor. So zeigte OpenAI dem Modell das folgende Bild mit der Frage und Aufforderung: „What is funny about this image? Describe it panel by panel.“

Als Antwort lieferte GPt-4 folgende Erklärung:

The image shows a package for a ‘Lightning Cable‘ adapter with three panels.

Panel 1: A smartphone with a VGA connector (a large, blue, 15-pin connector typically used for computer monitors) plugged into its charging port.

Panel 2: The package for the ‘Lightning Cable‘ adapter with a picture of a VGA connector on it.

Panel 3: A close-up of the VGA connector with a small Lightning connector (used for charging iPhones and other Apple devices) at the end.

The humor in this image comes from the absurdity of plugging a large, outdated VGA connector into a small, modern smartphone charging port.