Zu Beginn wird der Image Creator nur für den Creative Mode gelauncht. Microsoft erklärt, das Tool aktuell nur für eine begrenzte Zahl an Usern ausrollen zu wollen, um den Image Creator mithilfe von Feedback weiterzuentwickeln, bevor der umfassende Roll-out für alle Nutzer:innen folgt.

Um den Bing Creator ein Bild erstellen zu lassen, können User neben der Bildbeschreibung auch Kontextinformationen wie eine Location angeben sowie einen bestimmten Stil auswählen. Darauf basierend erstellt das Programm ein Bild, das je nach Bedarf beispielsweise als Newsletter Visual verwendet werden oder als Inspiration für eine neue Wohnzimmereinrichtung dienen kann.

Nutzer:innen können den AI Image Creator nicht nur im Bing Chat, sondern auch über eine separate Suche im Microsoft Edge Browser nutzen. Über das Bing Image Creator Icon in der Sidebar gelangen User zu dem Tool.

In Zusammenarbeit mit OpenAI will Microsoft die missbräuchliche Nutzung des Image Creators einschränken und klar kennzeichnen, dass die kreierten Bilder KI-generiert sind. Das Unternehmen erklärt:

When our system detects that a potentially harmful image could be generated by a prompt, it blocks the prompt and warns the user. We also make it clear that Image Creator’s images are generated by AI, and we include a modified Bing icon in the bottom left corner of each image to help indicate that the image was created using Image Creator.