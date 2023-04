Die Einsatzszenarien dieses selbstständig agierenden Tools klingen vielversprechend. Jedoch gibt es für die AutoGPT-Anwendung eine Reihe von Einschränkungen.

Auf der Developer-Seite GitHubs zu AutoGTP wird erklärt, dass es sich bei dem Tool um einen experimentellen Dienst handelt und dass es in vielen Business-Szenarios, die über die Theorie hinausgehen, womöglich keine zufriedenstellenden Ergebnisse liefern kann. Zudem birgt der Einsatz eine Reihe von Risiken und die Entwickler:innen distanzieren sich von einer Verantwortungsübernahme für diese.

Disclaimer This project, Auto-GPT, is an experimental application and is provided ’as-is’ without any warranty, express or implied. By using this software, you agree to assume all risks associated with its use, including but not limited to data loss, system failure, or any other issues that may arise. The developers and contributors of this project do not accept any responsibility or liability for any losses, damages, or other consequences that may occur as a result of using this software. You are solely responsible for any decisions and actions taken based on the information provided by Auto-GPT.