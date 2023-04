Diese können entweder auf Claude oder ChatGPT basieren. Nach der Erstellung hat der Bot seine eigene eindeutige URL (poe.com/botname), die ihn direkt in Poe öffnet. D’Angelo teilte auch ein paar lustige Bots, die das Unternehmen entwickelt hat, um die neue Funktion zu demonstrieren, darunter einen „talk like a pirate bot“ auf poe.com/PirateBot, eine:n Japanisch-Sprachlehrer:in, einen Bot, der deine Nachrichten bei Poe in Emojis verwandelt und einen Bot, der eine Schmährede halten kann auf poe.com/RoastMaster.

We’ve seen a lot of great experimentation with prompts on LLMs both among the community on Poe and across the internet, and it’s amazing how much value prompting can unlock from language models. We hope this new feature can help people who are talented at prompting share their ability with the rest of the world, and provide simple interfaces for everyone to get the most out of AI,