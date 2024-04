Es ist nicht ganz klar, was hinter dem Label Inspiration steckt. Analog dazu können User Nearby Reels und Following Reels auswählen, wobei die Kategorien in diesen Fällen selbsterklärend sind. Noch ist auch nicht eindeutig erkennbar, welche Vorteile der Inspiration Feed liefert. Vorstellbar ist, dass Instagram in diesem Bereich sämtliche neue Reels wie auf einer For You Page präsentiert, in Abgrenzung zu Nearby und Following. Möglicherweise sollen in dem Bereich auch spezielle Videotypen integriert werden, vor allem aus dem Bereich Edutainment. Ein umfassender Roll-out könnte diesbezüglich mehr Klarheit schaffen.

Der Reels-Bereich auf Instagram und Facebook genießt bei Meta höchste Priorität. Das betonte Meta CEO Mark Zuckerberg nicht zuletzt im Earnings Call zu den Quartalszahlen für das vierte Quartal 2023:

[…] Reels and our discovery engine remain a major priority and driver of engagement, and messaging continues to be our focus for building the next revenue pillar of our business before our longer term work reaches scale. But since I went a bit longer on the other areas today, I’m just going to mention a few highlights here. Reels continues to do very well across both Instagram and Facebook. People reshare Reels 3.5 billion times every day. Reels is now contributing to our net revenue across our apps. The biggest opportunity 4 going forward is unifying our recommendations systems across Reels and other types of video. That will help people discover the best content across our systems no matter what format it’s in.

Derzeit arbeitet der Social-Media-Konzern schon an einem neuen KI-Algorithmus, der die Videoempfehlungen für User optimiert. Bei den getesteten Facebook Reels soll das schon zu einem Watchtime-Plus von acht bis zehn Prozent beigetragen haben. Und im Kontext der Monetarisierung weist Meta Creator auf die eigene Audiobibliothek hin. In einem neuen Pop-up bietet Meta diesen an, ihre Kurzvideos mit einem Sound aus Metas Bibliothek zu versehen, um einen Reels Ad Push zu ermöglichen; denn das ist mit lizenzierter Musik im Hintergrund nicht möglich. Dieser Reels-Boost-Hinweis dient dazu, Metas Werbeumsätze mithilfe des beliebten Kurzvideo-Features weiter anzukurbeln, wie es Zuckerberg hervorhebt.

Des Weiteren testete Instagram zuletzt beispielsweise Videokarusselle im Reels-Bereich, längere Reels-Kreationen und das neue Feature Spins. Spins stellen eine Art Remix-Funktion dar und ermöglichen Creatorn die Anpassung von Reels Dritter. Sie können laut App Researcher Alessandro Paluzzi Sounds und Texte im Reel ändern.