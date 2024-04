Wir haben schon im Januar 2024 beziehungsweise im Herbst 2023 über diese Optionen im Experimentierstadium berichtet. Über Notes Prompts können Freund:innen und Kontakte ähnlich wie beim „Du bist dran!“-Sticker zur Reaktion auf Notes – für die auch Likes getestet werden – einladen und so potentiell mehr Engagement fördern. Der Instagram-Chef Adam Mosseri erklärte im Januar:

This week, we started testing Notes prompts, a new way for people to create a note that prompts others to respond.