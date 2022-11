Apple has also threatened to withhold Twitter from its App Store, but won’t tell us why

Kommt es zu einer Umgehung der Provisionen?

Laut The Verge hatte Apple CEO Tim Cook vor kurzem die Content-Moderation auf Twitter bemängelt. Noch gibt es keine konkreten Angaben dazu, dass Twitter tatsächlich nicht mehr in den App Stores zur Verfügung stehen wird. Vorstellbar ist allerdings, dass die Plattform ihre Abonnements künftig über das Web generiert, um die Provisionen in den App Stores zu umgehen. Einen ähnlichen Umweg hat auch Netflix in diesem Jahr für Abonnements eingeführt. Allerdings ist unklar, ob Twitter einen vergleichbaren Workaround über die iOS Reader App API überhaupt umsetzen kann. Denn die externen Links, die zum Beispiel zu einem Abonnementformular führen, sollen eigentlich nur solchen Apps angeboten werden, die „magazines, newspapers, books, audio, music, or video — as the primary functionality of the app“ anzeigen.

Was hinter Apples Warnung steckt, und ob Twitter sich künftig an Googles und Apples Regeln halten wird oder nicht, werden wir in den kommenden Tagen und Wochen gespannt verfolgen.

